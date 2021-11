Contracciones de Braxton Hicks: qué son, cuál es su función y cómo las sentiré

Muchas mujeres pueden llevarse un pequeño susto durante el tercer trimestre de embarazo al sentir contracciones antes de lo esperado. Comúnmente, no obstante, no anuncian el parto: se trata de las contracciones de Braxton Hicks, y es un fenómeno común que no debe preocuparnos.

¿Qué son?

Las contracciones de Braxton Hicks son contracciones uterinas normales y espontáneas que se producen durante el tercer trimestre y, en algunos casos, también durante el segundo.

Fueron descritas por primera vez por el médico británico John Braxton Hicks en el año 1872.

Aunque, como mencionábamos, normalmente son espontáneas, hay ciertas actividades que pueden desencadenarlas, como son un aumento de la actividad física, tocar el abdomen materno, la deshidratación o mantener relaciones sexuales.

¿Cuál es su función?

Lo cierto es que estas contracciones cumplen con una función en el embarazo. Concretamente, se llaman a veces 'contracciones de práctica' porque son una forma que tiene el cuerpo para prepararse para el momento del parto.

Sin embargo, como señalábamos, hay que recordar que no significan que estemos de parto, por lo que en principio no deben ser motivo de preocupación.

¿Cómo las sentiré?

La principal característica de estas contracciones es que no son tan dolorosas como las de un verdadero parto. Además de ello, podremos distinguirlas porque no se producen a intervalos regulares, no se van intensificando y no son más largas con el tiempo, y a menudo desaparecen durante un rato para volver a empezar más tarde.

Por otra parte, también hay que señalar que se experimentan con mayor frecuencia a medida que se acerca el final del embarazo.

Por contra, deberemos buscar atención médica inmediata si experimentamos aumento del flujo vaginal, sangrado vaginal, aumento en el dolor de la espalda baja o de la presión pélvica, si notamos más de cuatro contracciones por hora o si hay calambres similares a los menstruales o dolor abdominal, ya que todos estos signos indican que se puede estar produciendo un parto prematuro.