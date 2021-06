¿Cómo se sienten las personas de más de 65 años? Así es su calidad de vida, según la OCU

Si hay algún colectivo al que la pandemia del coronavirus ha afectado enormemente este es el de las personas mayores de 65 años. Más de un año sin poder disfrutar de su familia, de sus amistades, de salir a dar un paseo sin riesgo o de hacer aquellas cosas que antes no podían porque estaban trabajando.

Por ello, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) realizó una encuesta en el otoño de 2020 a 2.772 personas con edades comprendidas entre los 65 y 79 años con el objetivo de conocer cómo era su calidad de vida, los aspectos que consideraban más relevantes para sentirse bien, su situación económica y el impacto que ha tenido en sus vidas la crisis sanitaria.

¿Qué influye en su calidad de vida?

En este sentido, un 80% de las personas encuestadas asegura que su calidad de vida es "buena o muy buena" y que los factores que la condicionan son los siguientes: "buena salud, buenas relaciones sociales y familiares y, sobre todo, una buena situación económica".

"El 54% valora su condición física como buena o muy buena, y para otro 36% su estado es, al menos, suficiente".

De tal manera que "mantenerse bien físicamente" es uno de los aspectos más relevantes para una óptima calidad de vida. Según la OCU, nueve de cada 10 personas encuestadas se encuentra en forma. "El 54% valora su condición física como buena o muy buena, y para otro 36% su estado es, al menos, suficiente", detalla. Por otro lado, siete de cada 10 encuestados asegura practicar alguna actividad física.

Asimismo, el 66% de las personas "no se siente mayor" y manifiesta tener "más energía y mejor salud" de la que creían tener cuando tuvieran esa edad. No obstante, un 70% padece una afección crónica que no requiere atención especial, un 12% presenta problemas de audición y otro 10% tiene algún problema de vista.

En cualquier caso, un 87% de los españoles de entre 65 y 79 años "se considera completamente autónomo en su día a día y hay un 2% que es totalmente dependiente", explica la OCU.

¿Cómo es su situación económica?

Otro factor fundamental para las personas mayores es tener una buena situación económica, para poder hacer frente a necesidades futuras. Así, "la mitad de los encuestados creen que tienen suficientes medios para afrontar los gastos actuales y tres de cada 10 reconocen tener una buena situación económica".

El 19% de las personas encuestadas afirma encontrarse en una situación económica complicada.

No obstante, un 19% de las personas encuestadas afirma encontrarse en una situación complicada y no esperan mejorar a corto plazo. En cuanto al entorno familiar y social, se trata de otro aspecto indispensable para los encuestados que influye en su bienestar.

"Están casados o en pareja el 68% de los encuestados. Hay un 13% de viudos, un 12% de separados y 7% solteros. El 29% vive solo", detalla la OCU. En este sentido, el 54% asegura que la relación con su familia es muy buena y, a nivel general, la mayoría se siente "bastante satisfecho" con sus relaciones sociales.

¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia?

La crisis sanitaria de la Covid-19 ha afectado a este grupo de la población por el elevado porcentaje de fallecimientos en esta franja de edad, así como por las restricciones y limitaciones de movilidad que han perjudicado a su bienestar físico y mental.

"Un 39% siente que su estado físico se ha resentido. Y un 47% de los encuestados reconoce que la pandemia ha impactado bastante o mucho en su salud mental, provocando problemas para dormir, tristeza, ansiedad, miedo a morir y depresión", subraya la encuesta de la OCU.