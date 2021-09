Cómo podemos enseñar a nuestros hijos a afrontar los cambios

Arranca septiembre y con él un mes especialmente lleno de cambios para los más pequeños: la vuelta al colegio, un nuevo curso que puede traer consigo nuevos compañeros y profesores, e incluso, un cambio de colegio en la misma u otra ciudad... Son muchos los niños que cada año pasan por estas experiencias y a los que las mismas pueden llegar a afectar tanto a nivel de relaciones personales como de rendimiento académico. “En muchos de los casos, el causante de esta afectación no es el nuevo colegio en sí, o que el cambio de situación haya sido a peor, sino cómo vive el niño ese cambio”, asegura la psicóloga Sonia Martínez, directora de los Centros Crece Bien.

Para la experta, es habitual que, ante la expectativa de empezar un curso nuevo o pasar a un nuevo colegio, los menores se sientan nerviosos, algo que en su opinión es “incluso positivo, ya que les ayuda a estar más atentos”. Sin embargo, si ese nivel de nerviosismo se dispara y descontrola puede originar diversas dificultades en los niños: no duermen ni comen bien, están irascibles, se enfadan por todo y en su cabeza solo está la idea del cambio lo que puede llevar a los pequeños “a anticipar problemas que probablemente no llegarán a ocurrir, pero que les provocan un miedo irracional por situaciones que aún no han sucedido”.

Según la autora de Descubriendo las emociones (La Esfera de los Libros) estos '"nervios” pueden provocar que los pequeños no quieran hablar demasiado sobre su experiencia en el nuevo centro durante los primeros días de colegio. “Es lo normal. Les han pasado muchas cosas y se sienten saturados, necesitan desconectar. En el caso de que los pequeños opten por el silencio, al principio lo mejor que podemos hacer como madres y padres es cambiar de tema o realizar alguna actividad que les haga sentirse reconfortados. Más adelante, cuando haya pasado un tiempo prudencial, ya será momento de preguntar y escuchar”, argumenta.

¿Cómo ayudar a los niños a afrontar cualquier cambio?

Los padres juegan un papel fundamental a la hora de ayudar a sus hijos a afrontar cualquier cambio. Para la psicóloga resulta básico que los progenitores sean capaces de ayudar a los niños “a ver el cambio como parte de la vida”. Sin embargo, la especialista advierte que éste es un proceso que conlleva su tiempo: “no se consigue en una conversación ni en un día, sino que se siembra día a día”. Algunos métodos que se pueden utilizar con ellos es preguntar a otras personas acerca de los cambios que han tenido en su vida, ver fotos y recordar momentos en los que se afrontaron cambios; o visionar películas y leer libros en los que los protagonista se ven obligados a cambiar de colegio o de ciudad.

Si los menores se muestran tristes o enfadados, Martínez recomienda “escucharles, apoyarles en sus emociones y ayudarles a que las puedan ir superando con cariño y comprensión”. También aconseja a los padres no asustarse excesivamente ni darle mayor importancia. “Los niños ven a través de los ojos de los padres. Si les ven preocupados, seguramente se preocupen más”, explica.

Compartir sentimientos

Para establecer una comunicación fluida la experta recomienda que todos los miembros de la familia compartan sus sentimientos de tristeza, rabia o miedo. También anima a padres y madres a convertir estas preocupaciones en retos a superar: “Por ejemplo, podemos practicar el pasar del 'no haré amigos y nadie querrá hablar conmigo' al '¿qué puedes hacer para iniciar una conversación? ¿lo practicamos? Imagínate que soy un niño, ¿Cómo lo harías?', anotando el reto en un cuaderno de desafíos”. Escenificar situaciones que pueden darse en el colegio “puede ser de gran ayuda, ya que si los niños las ensayan se enfrentarán a ellas con más herramientas”.