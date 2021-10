Cómo ayudar a tu bebé a expulsar los gases después de comer

A diferencia de lo que ocurre con muchas otras especies de mamíferos, los bebés humanos son completamente incapaces de llevar a cabo casi cualquiera de los procesos corporales más básicos sin la asistencia de sus padres. Es por eso que, frecuentemente, hay que ayudarles a expulsar el aire que han tragado comiendo o llorando.

Hay que aclarar que esto no siempre es así. El único problema que esta ingestión de aire puede conllevar es incomodidad para el bebé, con lo que si no da muestras de no estar a gusto (por ejemplo, si se queda dormido plácidamente) en principio no es necesario obsesionarse con hacer que eructe.

Si en cambio presenta señales claras de estar incómodo, ya sea a mitad de la toma o después de ella darle esa pequeña ayuda puede conseguir que termine de comer o a que duerma mejor, más profundamente y más de seguido. Hay varias maneras de lograr esto.

Una de ellas es colocarlo boca abajo en nuestro regazo y masajear su espalda. No obstante, hay que tener en cuenta que esta postura favorece que el aire salga acompañado de leche regurgitada.

También podemos optar por la opción más tradicional, en la que colocamos al bebé en vertical sobre nuestro hombro y le damos palmaditas en la espalda. Esto podemos hacerlo mientras andamos, de forma que su curiosidad se dirija al mundo que le rodea mientras se siente arropado en todo momento.

Una vez que sea capaz de sostener su propia cabeza, otra cosa que podemos probar es colocar al bebé sentado sobre nuestro regazo y darle un masaje o palmaditas en la espalda.

Otros métodos son el ejercicio de la bicicleta (en el que tumbamos al bebé boca arriba y vamos flexionando suavemente sus piernas alternándolas) y los masajes en la tripa, dos técnicas que además de los gases del estómago les ayudan a expulsar sus gases intestinales.