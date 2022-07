Brian Giner, víctima de bullying: “Psicológicamente fue muy duro y destructivo, incluso tuve depresión”

Brian Giner es un chico normal de 23 años, que sigue estudiando y que es, en sus ratos libres, locutor en la radio de su pueblo. Lo que le diferencia de muchos otros es que, durante 12 años, más de la mitad de su vida, sufrió bullying. Una vez superada esta dura etapa de su vida, lejos de querer olvidarla, ha decidido inmortalizarla en ‘Golpeado, no derrotado’, un libro en el que narra su experiencia y que pretende ser una guía y apoyo para todos los adolescentes que hayan vivido o estén viviendo esta lacra. Además de en el libro, Brian ofrecer su ayuda en las redes sociales y da charlas en institutos acompañado de los Mossos D’esquadra.

En el libro ‘Golpeado pero no derrotado’ cuentas tu experiencia como víctima de bullying durante 12 años. ¿Por qué te decidiste a contarlo?Yo creo contenido en redes sociales desde que tengo 12 años, porque era mi vía de escape. Cuando terminé la ESO decidí subir un vídeo para contarlo, expresar lo que yo sentía e intentar ayudar a gente que estuviera en esa situación. El vídeo lo vio mucha gente, me escribían…y decidí contar mi experiencia también en un libro. Mis padres me ayudaron, porque había muchas cosas que mi memoria había decidido borrar… Ha sido un proceso duro, la verdad… pero en el libro, además de la experiencia con el acoso, cuento cómo lo superé.



¿Quién te gustaría que lo leyera?Creo que es un libro para todas las edades. Ahora que estoy dando charlas en los colegios con los Mossos D’Equadra me estoy dando cuenta de que no es solo para los niños, también para los adultos, para que se pongan en la piel de un niño que sufre acoso escolar y de un adolescente que cuenta cómo lo superó. También creo que lo pueden leerlos niño, por eso he incluido dibujos y no he entrado mucho en detalles. Es un libro para educar, pero tampoco quería crear miedo, sino conciencia.



¿Cómo se sobrevive a 12 años de bullying?Se sobrelleva, pero es cierto que tener pilares sólidos cerca, gente que te quiere y que te apoya al lado, es fundamental. Y también influye mucho el carácter que tengas… Es cierto que yo mentía mucho para no ir a clase, decía que me encontraba mal para no ir a un sitio en el que me sentía como una cárcel… pero no me rendía. Y lo sufrí durante 12 años, de forma continua y en diferentes centros, porque me iba mudando de municipio. Se metían conmigo sobre todo por mi estrabismo, me llamaban bizco… En primaria fue más marginación social, insultos… y en la ESO derivó en insultos, agresiones, me empujaban por la escalera, me amenazaban, me hacía cyberbullying… Psicológicamente fue muy duro y destructivo, incluso tuve depresión durante una época.



Cuentas que tú sí se lo contaste tus padres que hablaban con profesores, te cambiaban de centro… pero el acoso seguía… ¿Por qué, cuál era la principal respuesta de los profesores, los centros…?Bueno, yo también me callaba algunas veces, por miedo, porque no dijeran que era un ‘chivato’… pero es cierto que la respuesta que tuve dependía mucho del centro. En un caso me dijeron incluso que me defendiera y que, si alguien me hacía algo, que les pegara un puñetazo. Ese tipo de reacciones te quitan las ganas de denunciar porque ves que nadie va a hacer nada. Lo que se hacía otras veces en mi caso es una mediación entre las personas implicadas. Se habla con los dos por separado, se ve los problemas que tienen… porque es cierto que, a veces el acosador también tiene problemas que le llevan a hacerlo. Pero en muchos casos se hacen mediaciones con el acosador y el acosado a la vez, como si estuvieran al mismo nivel, y esas son las mediaciones que echan para atrás a los que lo sufren, porque piensan que la persona que le acosa va a tomar represalias después, como he hecho pasaba en mi caso. Según salías de la mediación, te estaban otra vez dando de ‘hostias’…



Igual que se les habla a los chicos de las consecuencias de consumir drogas, debería hablarse del bullying, porque también puede destrozar vidas

¿Están preparados los profesores para afrontar estos problemas?En muchos casos no. Cada vez hay más centros concienciados, pero, en general, no hay un protocolo de cómo actuar en estos casos. Por eso, por un lado, hay algunos que se implican mucho, hasta el punto de formar a los profesores, pero otros que directamente lo esconden… Es cierto que es muy difícil, en centros con cientos de alumnos, estar pendiente de lo que hace cada uno de ellos, pero se pueden hacer muchas cosas para prevenir ciertos comportamientos, como charlas, protocolos, formación para los profesores… no es rápido, pero a la larga funciona.



Una de las frases más repetidas por los expertos es que el principal problema es cuando nadie hace nada pensando que es una cosa de críos… Como si los niños no sufrieran... ¿Cómo te sentías tú en esas situaciones?Yo de pequeño pensaba que era normal, pero cuando vas creciendo ya vas viendo que no son cosas de niños, que es acoso… Cuando se produce de forma continua no es una tontería, no es una tontería que a un niño, cada día, nada más entrar por la puerta de clase la digan que es feo o que está gordo. Cuando el acoso físico y psicológico se produce de manera continua se considera bullying…



En los últimos años se habla mucho más de bulliyng, pero ¿se hace más?Para concienciar, al menos, sí se están haciendo más cosas si lo comparo con lo que se hacía cuando me ocurría a mí, personas conocidas han contado que lo padecieron, alguna marca también está haciendo campañas… Es cierto que esto lleva pasando toda la vida, pero ahora, aunque sea porque se le ha puesto una etiqueta, la gente está más concienciada, porque cuando se le pone nombre a las cosas, es más fácil detectarlas y actuar, pero falta muchísimo por hacer.



Además de haber escrito el libro, das charlas en colegios para hablar del tema. ¿En qué consisten?Yo doy charlas desde hace algunos años, pero desde hace un año lo estoy haciendo junto con los Mossos D’Equadra de Santa Perpetua (Barcelona). Vamos a las aulas que nos llaman porque saben que ha habido algún problema y Manel, que es el mosso, les habla a los chicos de la parte legal, penal… del bullying y el cyber bullying… Y yo hablo de mi experiencia.



¿Qué se debería hacer, según tú y tu experiencia para acabar con esta lacra?Primero, enseñar que es un problema real, social, no cosas de niños o chavales y, después educar, tanto a los profesores como a los alumnos, de las consecuencias que puede tener padecer o hacer bullying. Igual que se les habla de las consecuencias que puede tener consumir drogas, que se hable de las del bullying, porque puede destrozar muchas.



Las mediaciones con el acosador y el acosado a la vez echan para atrás, porque el acosador puede tomar represalias después. En mi caso, según salía de la mediación, me estaban otra vez dando de ‘hostias’

El mensaje que quieres transmitir, sobre todo, es que hay vida después del bullying… ¿Qué le dirías a los chicos y chicas que están ahora pasando por eso y que no se atreven a hablar, a denunciar… para que no sea derrotados?Mi mensaje sobre todo sería que no se hundan, que la vida son etapas y que hay vida después de bullying, y la prueba de ello soy yo. Y, sobre todo, que hay que pedir ayuda, ya sea a padres, familiares, amigos, tutores... Si creen que no tienen un pilar en el que apoyarse, que es lo que me salvó a mí, que se enganchen a las redes sociales de gente sana, que busquen referentes…. porque si yo lo he superado después de 12 años ellos también pueden.



Y tú, ¿seguirás en la lucha, aunque se te haga duro a veces…?Sí, yo quiero seguir, creo que puedo ayudar a mucha gente, porque no es lo mismo ver un power point que una persona que ha sufrido estos problemas, que lo ha superado y que está delante de ti explicándolo. Así que seguiré dando charlas y creando contenido en redes sociales.