'Breadcrumbing': cómo identificar el comportamiento tóxico que consiste en dar 'migajas de amor'

Las tecnologías de la información y la comunicación han traído cambios inevitables a nuestra manera de relacionarnos, también en el amor (no hay más que ver el exitoso desembarco en países como España de las llamadas 'apps para ligar'). Y, con ello, no dejan de aparecer neologismos y anglicismos para hacer referencia a diferentes prácticas y conductas, algunas nuevas y ligadas a estos medios y otras de origen mucho más antiguo pero recién bautizadas.

Uno de estos anglicismos es el término 'breadcrumbing', que podría traducirse como algo parecido a 'dejar migas de pan'. En este contexto, en realidad se refiere, tal y como refleja el portal de noticias sobre salud Healthline, a ofrecer escasas interacciones románticas; las suficientes, apenas, para mantener el interés de la otra persona sin que llegue a pasar nada más.

¿Cómo detectarlo?

Según esta misma fuente, hay algunas señales que pueden indicarnos que estamos sufriendo 'breadcrumbing'. Por ejemplo, si la otra persona no responde a nuestros mensajes durante días o semanas y después envía un par de mensajes largos, sin explicar por que ha desaparecido o si menciona intereses comunes o experiencias para reforzar una sensación de conexión.

De la misma manera, pueden ser signos de alarma la vaguedad al hablar del futuro, la manifestación de interés por vernos sin concretar ningún plan, los mensajes superficiales y genéricos que no demuestran interés en nuestra vida; las interacciones a través de likes o vistas, sin responder a mensajes directos y similares; o la comunicación primariamente a través de fotos, memes o emoticonos.

Por último , quizás uno de los principales indicadores es que la otra persona manifieste interés en mantener relaciones sexuales, pero no en pasar tiempo de otra forma (ni siquiera online) con nosotros.

¿Por qué lo hacen?

Para la persona que lo sufre, el breadcrumbing puede ser confuso, frustrante y doloroso, e incluso puede agravar inseguridades y otros problemas psicológicos. Es también una pérdida de tiempo, y puede ser difícil de entender.

Lo cierto es que, si bien en algunas instancias esta clase de comportamientos pueden ser intencionados, a menudo no lo son. Más bien, pueden ser expresión de miedo al compromiso (o de no querer comprometerse) junto a cierto interés puramente sexual o no. También, cuando procede de exparejas, puede deberse a una incapacidad para dejar completamente el contacto sin querer por otro lado regresar a la relación.

Incluso, hay personas que despliegan estas conductas por su dificultad para establecer relaciones significantes con otras personas o comunicarse, o porque ven a la otra persona como un 'plan b', por si falla su relación actual o la persona a la que están persiguiendo románticamente.

Cómo actuar ante el breadcrumbing

Sea intencionado o no, el breadcrumbing puede resultar dañino, con lo que debemos hacer lo posible por evitar ser sujetos a estos comportamientos. De hecho, existen estudios científicos que han encontrado que contribuye a aumentar los sentimientos de soledad.

Quizás una de las principales estrategias a abordar frente al breadcrumbing es tratar de hablar con la otra persona y hacerle saber cómo nos sentimos ante su comportamiento. Esto puede darle la oportunidad de expresar sus sentimientos y preocupaciones, y llegar a un punto común en cuanto a las metas en esa relación.

Finalmente, lo importante es respetar las necesidades propias, poniendo distancia si es necesario. Si esta clase de comportamientos nos causan un malestar psicológico importante que no se alivia, puede ser adecuado incluso buscar ayuda profesional.

Referencias

Crystal Raypole. Feel Like You’re Being Led On? It Might Be ‘Breadcrumbing’. Healthline (2023). Consultado online en https://www.healthline.com/health/relationships/breadcrumbing el 15 de noviembre de 2023.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.