Así cambia el cerebro de las madres, según un estudio español

Todos los padres y madres estarán de acuerdo en que tener hijos cambia a las personas. No hablamos sólo del modo de vida: en el caso de las personas con útero, el embarazo, el parto y el posparto son procesos ligados a cambios hormonales, inmunitarios y ambientales.

Incluso así, estos cambios podrían ir aún más allá. Y es que un nuevo estudio llevado a cabo por investigadoras españolas y publicado en el medio especializado Nature Neuroscience ha encontrado que el cerebro de la madre experimenta cambios anatómicos desde el comienzo de la gestación y, posteriormente, tras dar a luz.

Cambios en las áreas de la atención

Este trabajo, liderado por las investigadoras del Hospital Gregorio Marañón Susana Carmona, María Paternina-Die y Magdalena Martínez, se basa en la comparación del cerebro de 110 mujeres en el tercer trimestre del embarazo y el de mujeres que nunca han estado embarazadas.

De esta manera, comprobaron que el cerebro de las embarazadas era anatómicamente muy diferente al de las mujeres no embarazadas. Principalmente, explica Carmona a la agencia de noticias sobre ciencia SINC, observaron cambios en la llamada 'red neuronal por defecto' (que se activa cuando la mente está en reposo u se desactiva al realizar tareas que requieren atención), implicada en aspectos como la reflexión del yo o la empatía, y en las regiones relacionadas con la atención.

Posteriormente, las autoras evaluaron a las participantes un mes después del nacimiento y observaron que, a medida que avanzaba el posparto, algunos de estos cambios parecían mantenerse: específicamente, los que afectaban a la red neuronal por defecto. Carmona explica que probablemente sean permanentes y se mantengan toda la vida.

Cómo influye el tipo de parto

Adicionalmente, extrajeron algunas conclusiones sobre el modo en el que influye el tipo de parto en estos cambios. Por ejemplo, observaron que los cambios eran diferentes en las mujeres que dieron a luz por cesárea programada y en las que sí se pusieron de parto (al margen de que el trabajo de parto terminase por vía vaginal o por cesárea), lo que parece sugerir que el trabajo de parto influye en la neuroplasticidad materna.

Por otra parte, confirmaron que cuanta más ansiedad tiene la madre durante el embarazo, peor es la experiencia de parto; y, dice Carmona, "una peor experiencia de parto se asocia a un mayor estrés durante el posparto, a más síntomas de depresión y a un peor vínculo con el bebé".

Aún quedan varias preguntas por resolver; en futuras investigaciones, las autoras planean investigar qué sucede en segundos embarazos o en madres adoptivas, así como dilucidar cuál es la duración definitiva de los cambios observados en este estudio. Similarmente, quedan por investigar los cambios a nivel celular, el papel de los cambios hormonales y los inmunológicos.

Referencias

Paternina-Die, M., Martínez-García, M., Martín de Blas, D. et al. Women’s neuroplasticity during gestation, childbirth and postpartum. Nature Neuroscience. DOI: https://doi.org/10.1038/s41593-023-01513-2

Verónica Fuentes: Matrescencia: un nuevo estudio confirma los cambios cerebrales en las madres. SINC (2024). Consultado online en https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Matrescencia-un-nuevo-estudio-confirma-los-cambios-cerebrales-en-las-madres el 17 de enero de 2024.

