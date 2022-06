Alberto Soler, psicólogo: “La pandemia ha provocado una verdadera masacre en la salud mental de la infancia”

Alberto Soler es un psicólogo especializado en educación y crianza. Además de dirigir un centro de psicología, comparte sus consejos en un videoblog, las redes sociales y colabora con diferentes espacios de radio, televisión y prensa. Coautor, junto con Concepción Roger, de libros, como 'Hijos y padres felices', 'Niños sin etiquetas' y Tengo miedo, acaba de publicar ‘Tengo un nudo en la barriga’, un libro para ayudar a niños, educadores y padres a identificar la ansiedad infantil.

¿Les es difícil a los niños identificar la ansiedad y transmitir cómo se sienten?Sí, y eso se debe a su desarrollo cognitivo, pues hasta cierta edad no son capaces de reconocer sus propias emociones, de poder hablar de ellas y, sobre todo, de regularlas. Por eso necesitan a personas adultas que les ayuden a hacerlo. En el caso de la ansiedad, esa dificultad viene dada también porque los síntomas en los niños son inespecíficos vagos y difusos, y van desde problemas para controlar los impulsos, somatizaciones (dolor de tripa, de cabeza, sensación de nudo en la tripa o la garganta…), hasta problemas de sueño, una bajada en el rendimiento académico… signos que no están asociados solo a la ansiedad, por eso a veces cuesta identificarla.

Además de la pandemia, ¿hay algo más? ¿Cuáles son las principales causas de la ansiedad en los niños?La pandemia lo que ha hecho es poner la guinda en el pastel, porque en realidad estos problemas tienen más que ver con lo tenemos muy desatendida a la infancia, la presión y el estrés cotidiano a los que los sometemos sin darnos cuenta y las dificultades a las que están expuestos también a nivel familiar. Nosotros, como adultos, muchas veces tendemos a menospreciar los problemas infantiles, consideramos que no son para tanto y, por otro, no tenemos los recursos para ayudarles. Y los niños se estresan y sienten ansiedad por cosas de niños, claro, pero son tan válidas como las que nos estresan a nosotros.

¿Nos preocupamos poco de la salud mental de los niños? Da la impresión de que se piensa que los niños no pueden tener problemas de este tipo, más allá de tener un TDAH, un dislexia o cosas así…Sí, lo minimizamos porque no lo entendemos. Si lo entendiéramos mejor y le diéramos el valor que tiene, seríamos capaces de ayudarles más y mejor. Y lo minimizamos porque ‘son cosas de niños’, pero eso no significa que no les genere un malestar o no les afecten.