‘Acné positivity', cómo aprender a vivir con los granitos de la cara sin complejos

Desde hace algunos años estamos asistiendo al auge de lo que se conoce como ‘body positivity’ o cuerpo en positivo, cuyo objetivo principal es que mostremos y estemos orgullosos de nuestros cuerpos tal cual son, que en la inmensa mayoría de los casos no coinciden con ciertos cánones de delgadez o piel perfecta. Esta tendencia no está reñida con no cuidarnos o intentar mejorar si algo no nos gusta, sino que pretende visibilizar que existen distintos tipos de cuerpos y que todos los válidos y bellos.

Dentro del Body positivity, en los últimos años se habla del ‘Acné positivity’, un movimiento en redes para desestigmatizar el acné y empoderar a las personas que lo padecen para que acepten su piel. En el triunfo de este movimiento han tenido mucho que ver personajes famosos, como Kendall Jenner o Justin Bieber, que, con millones de seguidores en todo el mundo, han normalizado sus granitos mostrándolos a través de sus redes o en actos públicos en lugar de intentar ocultarlos a toda costa.

El acné no tiene por qué es motivo de vergüenza

El 85% de los adolescentes padece acné en algún grado, y, aunque es cierto que es en esta época de la vida cuando es más frecuente, en muchos casos el acné y los puntos negros no se acaban con la adolescencia, pues el 25% de los adultos mayores de 30 años sigue padeciéndolos. Si es un problema tan frecuente, ¿por qué no aprendemos a vivir con él en lugar de intentar ocultarlo a toda costa? La respuesta está, una vez más, en la imagen que, a través de los medios, la publicidad y las redes sociales nos llega de lo que tiene que ser una piel perfecta y sana, que es una piel lisa y sin ‘imperfecciones’. Además, a menudo se asocia el acné con falta de higiene, dejadez… lo que lleva a pensar a las personas que lo padecen que tenerlo es culpa suya y que tiene que esconderlo a toda costa. Como otras características físicas que se salen del canon, como pueden ser la celulitis, las estrías o el vello, además de intentar esconderlos, generan frustración, inseguridad y baja autoestima.

La instagramer Lou Northvpte (en la foto de arriba) se negó a que eso le pasara a ella y, lejos de esconder su acné, dedicó su Instagram a visibilizarlo y normalizarlo a través de hastag #freethepimple, que ya cuenta con más de 30 mil fotos, o el propio #acnepositivity, con más de 300 mil. En el impulso de esta desestigmatización están tenido mucho que ver personajes públicos como Justin Bieber, Kendall Jenner o la modelo Adwoa Aboah, que han dejado ver su acné sin complejos; o marcas como Squish, Starface o ZitSticka que, además de aprovechar el tirón para conseguir clientes, utilizaron por primera vez modelos con acné para vender sus productos para el acné. Algo que, aunque parezca increíble, era una novedad.

El ‘acné positivity’ no está reñido con tratarlo

Existe la tendencia a pensar que, si mostramos nuestro acné, es decir, mostramos nuestra piel tal y como es, ¿por qué vamos a tratarla? Este concepto es erróneo, pues, además de que el acné, sobre todo en casos graves, es un problema dermatológico y puede ocasionar molestias más allá de lo estético, que no quieras ocultarlo no significa que te guste tenerlo. Estigmatizar el acné, como todavía pasa, no lleva a solucionar el problema, sino a querer ocultarlo a toda costa, hacer creer al mundo que no existe y avergonzarse por ello. El ‘acné positivity’ no es, por tanto, lo opuesto a ir a dermatólogo o usar productos antiacné, sino reemplazar la obsesión y malestar psicológico que ocasiona tenerlo por aceptar que un tipo de piel con acné es tan válido como cualquier otra, es decir, normalizar. Y para ello, el papel de la industria es crucial. Esto está ocurriendo ya, por ejemplo, con el vitíligo, una enfermedad autoinmune que ataca la melatonina de la piel y provoca la aparición de manchas blancas. Poco a poco vamos viendo más modelos con vitíligo y con acné -o las marquitas que dejan-, pero todavía nos queda mucho por delante para que el ‘body positivity’ sea una realidad. ¿Se normalizarán algún día las campañas con modelos con celulitis, estrías, vello… u otras mal llamadas ‘imperfecciones’?