Prestar atención al desarrollo psicomotor de los bebés es crucial para detectar signos de alarma tempranos que puedan alertar sobre una posible patología o enfermedad. Uno de ellos tiene que ver con determinar a qué edad sostienen la cabeza los bebés. Aunque algunos sean más precoces que otros, hay límites que no se deben sobrepasar.

¿Qué es el sostén cefálico?

En pediatría se conoce como sostén cefálico a la capacidad de mantener la cabeza erguida y en posición vertical. Cuando el bebé no la desarrolla, habrá que adoptar medidas urgentes para determinar qué es lo que está sucediendo. Puede que esté presente una hipotonía por factores que conviene estudiar para conseguir un diagnóstico precoz.

Por lo general, y siguiendo las especificaciones del estudio Desarrollo psicomotor y signos de alarma, determinaremos que la edad a la que sostienen la cabeza los bebés es, de media, a los 3 meses. No obstante, se establece como margen que se encuentra dentro de la normalidad que el sostén cefálico aparezca a los 2 meses o se retrase hasta los 4 meses.

Ausencia del sostén cefálico

Cuando transcurren 4 meses y un bebé todavía no es capaz de sostener su cabeza, esta es una señal de alarma muy clara. Sobre todo, cuando en todas las posturas que puede adoptar, lo que muestra es una incapacidad para levantar, aunque sea mínimamente, su cabeza. Cuando esto sucede, conviene acudir al pediatra para que analice lo que está sucediendo.

Una de las posibles razones puede ser la manifestación de algún tipo de síndrome, por ejemplo, el de West. Se trata de una encefalopatía epiléptica que genera un retraso en el desarrollo psicomotor y, por tanto, la ausencia del sostén cefálico cuando debería empezar a manifestarse.

También, si el bebé nace con una distrofia muscular congénita puede manifestar la ausencia del sostén cefálico. No obstante, puede que este termine apareciendo de manera tardía, tal vez, a los 6 meses. De todos modos, es indispensable realizar un seguimiento adecuado.

Las enfermedades degenerativas pueden, igualmente, manifestarse con la ausencia de sostén cefálico. En ocasiones, durante los primeros meses no hay ninguna señal de alarma, hasta que el retraso del desarrollo psicomotor es evidente. Pero, conviene prestar atención, asimismo, a las enfermedades raras como la que se conoce como Krabbe.

¿Hay bebés con mayor riesgo?

Hay algunos bebés que tienen un mayor riesgo de no llegar a sostener su cabeza a los 3 meses o, como tarde, a los 4 meses. Según el estudio mencionado con anterioridad, estos serían los que han nacido con microcefalia, bajo peso al nacer, han manifestado convulsiones o meningitis neonatal, o han tenido una infección congénita intrauterina.

Existen casos en los que el retraso en la edad a la que sostienen la cabeza los bebés no va más allá que una demora. No obstante, sí es cierto que puede indicar que algo no va bien o que se está manifestando alguna enfermedad que cuanto antes se diagnostique mejor. Así, se podrán tomar las medidas oportunas para mejorar la situación del recién nacido.

Bibliografía