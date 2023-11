Las siete etapas por las que pasamos tras una ruptura sentimental, según una psicóloga

Las rupturas sentimentales pueden ser momentos muy dramáticos y para algunas personas, puede suponer un problema de cara a su salud mental. Pero aunque cada caso es un mundo, existen algunos rasgos comunes para este tipo de situaciones.

Lalitaa Suglani es una psicóloga clínica británica que ha explicado para un reportaje del Daily Mail que existen siete etapas por las que pasamos cuando sufrimos una ruptura sentimental.

La primera etapa es la de conmoción y negación. La segunda etapa la califica como la de "la búsqueda desesperada de respuestas". Una vez superada esta parte, llega un tercer estadio caracterizado por sentir miedo, soledad y tristeza.

La cuarta etapa es la negociación, que va seguida de la quinta: la ira. Finalmente, la sexta etapa emocional es la de la paz y la aceptación. Y finalmente, en séptimo y último lugar, el perdón.

No obstante, la psicóloga explica que las etapas no son fijas: "Puedes subir y bajar por estas etapas y estar en varias a la vez. Estás cambiando. Puede llevar tiempo. Y sólo porque te sientas dispuesto a perdonar no significa que algo más no te haga volver a sentirte enfadado o triste", dice.

"Se trata de tener las herramientas que te ayuden a regular y gestionar las emociones que pueden surgir, ya que llegarás a un punto en el que dejarás de ver la relación a través de lentes color de rosa", dice.

Otra cosa que explica es que "las relaciones sanas requieren esfuerzo de ambos miembros y no puedes culparte por no poder mantener una relación por tu cuenta", concluye.