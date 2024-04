Un estudio vincula por primera vez el vapeo en mujeres con la infertilidad

El vapeo, que de unos años a esta parte se ha convertido en una de las principales alternativas al tabaco, tiene también sus riesgos para la salud. Ahora, un estudio ha relacionado por primera vez su consumo con la infertilidad, tal y como recoge The Guardian.

En la primera investigación que demuestra un vínculo entre las perspectivas de fertilidad y los cigarrillos electrónicos en una gran población, el análisis de muestras de sangre de 8.340 mujeres reveló que las mujeres que vapean o fuman tabaco tenían niveles más bajos de hormona antimülleriana (AMH), que indica cuántos óvulos han dejado las mujeres en sus ovarios.

El estudio revela que en todos los grupos de edad los niveles de AMH eran más bajos en las personas que vapeaban que en las que no vapeaban.

Casi una cuarta parte de las que intentaban concebir dijeron que vapeaban regular u ocasionalmente, según el informe de la firma de salud femenina Hertility basado en datos de 325.000 mujeres, en su mayoría de entre 20 y 30 años. El estudio se realizó en el Reino Unido y se basó en el análisis de datos anónimos.

La autora del estudio, la doctora Helen O'Neill, profesora de genética reproductiva y molecular en el University College de Londres y directora ejecutiva de Hertility, sostiene que se debería aconsejar a las mujeres que abandonen el hábito para evitar frustrar sus posibilidades de quedar embarazadas.

Según O'Neill, las mujeres que planean quedar embarazadas deberían recibir instrucciones claras de "no beber, no vapear, no fumar, no consumir drogas".

"Esta es la primera evidencia que muestra un vínculo entre la fertilidad y el vapeo en una gran población. Muestra que la AMH se suprime en las vapeadoras en comparación con las no vapeadoras, de forma similar a lo que ya se ha demostrado en las fumadoras. La AMH es una hormona que se utiliza para evaluar la reserva ovárica y, por lo tanto, la fertilidad", explica la doctora.

El informe, que analiza los hábitos de vida de las mujeres en los meses previos al embarazo, también encontró que el 7% admitió consumir drogas recreativas y el 40% dijo consumir alcohol semanalmente.

O'Neill dijo: "Tratar de beber con moderación puede ser un terreno resbaladizo cuando se trata de volúmenes y consumo de vino o alcohol en una semana. El mejor consejo es dejar de hacerlo, en lugar de reducirlo o intentarlo con moderación".