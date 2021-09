Estos caprichos de menos de 40 euros te ayudarán a volver al trabajo de mejor humor

No hay forma de evitarlo: septiembre ya está aquí. Aunque queramos rebajar sus efectos negativos sobre el buen karma que nos han dejado las vacaciones, lo cierto es que los días se van acortando y las temperaturas van bajando, no podemos negar lo evidente. No nos queda más remedio que empezar a prepararnos para volver a la rutina invernal.

Toca volver a comer en la oficina, recoger toda la ropa de verano en el armario y despedirnos de los bañadores, pareos, sombreros... que hemos usado estas vacaciones, forrar los libros para empezar un nuevo curso y empezar a vigilar lo que comemos para retomar costumbres alimenticias más sanas. Sin embargo, no todo tiene por qué ser negativo. Retomar la rutina nos permite volver a un equilibro mental necesario, descansar en nuestra casa, volver a los compañeros del trabajo y amigos…

Pero si estas no te parecen razones suficientes para empezar septiembre de buen humor, añadimos dos más. Aquí tienes dos caprichos de menos de 40 euros para que te mimes y la vuelta al trabajo sea algo menos dura.

1.- Reposapiés ajustable

Reposapiés ajustable Amazon

Vale, no es la misma sensación que hundir los pies en la arena o el agua del mar, pero con todas las horas que pasas al día sentado delante del ordenador imagina lo bien que te sentirás cuidándote un poco. Los reposapiés no solo pueden corregir la postura sentada, sino que también ayudan a aliviar las molestias en el hombro o en el área del disco intervertebral.

Además, este modelo cuenta con la ventaja de que la parte inferior está realizada con silicona de alta calidad lo que, no solo puede evitar resbalones, sino que también tiene una función de masaje suave. La funda de almohada se puede quitar fácilmente para limpiarla y reutilizarla, por lo que resulta muy higiénica, por estos detalles cuenta con cuatro estrellas y media, y más de 5.500 valoraciones en Amazon. Pero, por si estas razones no fueran suficientes, ahora tiene un descuento del 15% del que puedes aprovecharte al comprarlo.

2. Masajeador de cuello

El masajeador de Kebor. Amazon

Si ya no dispones de tiempo para ir al masajista pero echas de menos la sensación de relax cuando salías del spa en el que has disfrutado estas vacaciones, este gadget puede ser una solución intermedia.

El masajeador de cuello Kebor tiene una importante ventaja frente a otros parecidos, ya que cuenta con múltiples modos de masaje, con opciones de calentamiento, varios nodos que se adaptan a diferentes partes del cuerpo y diferentes configuraciones de intensidad. Es decir, puedes, fácilmente, configurarlo para que se adapte a tu cuerpo y a tus gustos. Además, se apaga de forma automática a los 20 minutos para garantizar nuestra seguridad.

