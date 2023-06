Esta es la relación entre la diabetes y el cáncer de ovario

El cáncer de ovario es uno de los más letales entre las mujeres, en parte porque a menudo no provoca ningún síntoma hasta que alcanza un estadio avanzado. En esencia, consiste en la aparición y crecimiento de células cancerígenas en los ovarios y alrededor de los mismos.

Como recoge el portal de noticias sobre salud Healthline, la evidencia de la que disponemos indica que los niveles demasiado elevados de glucosa en la sangre provocados por la diabetes podrían incrementar el riesgo de desarrollar este tipo de cáncer. Adicionalmente, la diabetes puede hacer que el cáncer de ovario sea más difícil de tratar y empeorar el pronóstico.

Niveles elevados de glucosa en sangre

De hecho, existen investigaciones que sugieren que la diabetes está asociada con un riesgo elevado de diversos cánceres, incluyendo de encéfalo, hígado, cuello, mama y endometrio.

Esto sucede porque las células cancerígenas tienen altas necesidades energéticas. Teniendo en cuenta que la glucosa es una de las mayores fuentes de energía celular, es lógico que en aquellas personas con los niveles de glucosa mejor regulados su crecimiento se vea más limitado y ralentizado.

Por el contrario, la diabetes de tipo II es un trastorno metabólico por el cual el cuerpo no responde adecuadamente a la hormona encargada de regular los niveles de glucosa en sangre (insulina), por lo que estas personas suelen presentar niveles excesivos de glucosa. Esta cantidad de glucosa en la sangre alimenta las células cancerígenas, propiciando su crecimiento.

Factores de riesgo comunes

Este no es el único mecanismo que relaciona el cáncer (y específicamente el cáncer de ovario) y la diabetes. Y es que algunos estudios han señalado que también la producción excesiva de insulina por parte del páncreas, que a menudo es una respuesta natural del cuerpo a la resistencia a la insulina que caracteriza la diabetes, puede alimentar el crecimiento y la malignidad tumorales.

De la misma manera, algunos de los factores de riesgo son comunes en ambas enfermedades, como es el caso de la obesidad, el sedentarismo y los patrones dietéticos poco saludables.

Por último, cabe señalar que determinadas estrategias de tratamiento del cáncer de ovario (especialmente algunas formas de quimioterapia) podrían aumentar los niveles de glucosa en sangre, dificultando el tratamiento y el manejo de la diabetes en las mujeres con ambas condiciones.

