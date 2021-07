Es posible comer, no engordar y estar sano

Una gran mayoría de personas en nuestro país no está contenta con su peso. A un gran porcentaje le gustaría perder algunos kilos por motivos de salud. Otros los perderían para conseguir un trabajo o mantener el equilibrio emocional que puede llegar a afectar a su vida profesional, social y sexual. Sea cual sea la razón o el motivo, cada año, millones de personas emprenden una aventura, la de adelgazar, que puede poner en riesgo su salud.

Hoy en día, gracias a internet, tenemos acceso e información de miles de dietas milagro que pueden no ser totalmente fiables y saludables, por eso, para no caer en falsas teorías, los hospitales públicos gestionados por Quirónsalud, (Fundación Jiménez Díaz en Madrid, Hospital Rey Juan Carlos en Móstoles, Hospital Infanta Elena en Valdemoro y Hospital General de Villalva en Collado Villalva) han puesto en marcha un taller práctico online Cómo reducir peso para ganar salud, dirigido a pacientes con riesgos cardiovasculares, con índice de masa corporal por encima de 30 y con patologías que mejorarían si pierden algo de peso.

La doctora Clotilde Vázquez, jefa del Departamento de Endocrinología y Nutrición de Quirónsalud y coordinadora del taller, sabe que “perder peso no es fácil y mantener esa pérdida, más difícil todavía, pero es la única opción que tienen los pacientes con exceso de grasa corporal, ya que mejoran patologías como la enfermedad pulmonar obstructiva (EPOC), la apnea del sueño, la hipertensión, las dislipemias, la diabetes, la patología osteoarticular e inflamatoria y las enfermedades cardiovasculares”.

Los riesgos de la obesidad

Las personas que sufren obesidad, una enfermedad que consiste en tener una cantidad excesiva de grasa corporal tiene más posibilidades de padecer enfermedades de corazón, diabetes, o presión arterial alta. Con una pérdida de grasa que se reflejará en el peso, estos enfermos podrían mejorar y prevenir los problemas de salud que conllevan los kilos de más. Unos sencillos cambios en la dieta diaria y actividad física, constituyen el eje imprescindible.

En este último año, a consecuencia de la pandemia, muchos pacientes han aumentado de peso y han perdido masa muscular a causa del sedentarismo durante el confinamiento. Los especialistas inciden en que no existen soluciones mágicas para perder peso rápidamente. Normalmente, las dietas milagro, lo que hacen es disminuir la masa muscular y no la grasa corporal. Leticia López-Escudero, dietista-nutricionista del Servicio de Endocrinología y Nutrición de la Fundación Jiménez Díaz, explica cuál es el objetivo de una dieta correcta: “disminuir masa grasa y no masa muscular, lo que se consigue perdiendo peso de forma progresiva. Para lo que se recomienda una pérdida de entre el 6 y el 10 por ciento del peso corporal total en un periodo de 6 meses. Por ejemplo, una persona de 100 kilos debería perder entre 5 y 10 kilos en medio año”, apunta la experta.

"Conviene disminuir masa grasa y no masa muscular, lo que se consigue perdiendo peso de forma progresiva"

La obesidad reduce la esperanza de vida hasta en 13 años como consecuencia, principalmente a enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer. “Además la obesidad es un factor de muy mal pronóstico para el desenlace en enfermedades como la COVID-19, pues se ha demostrado que incrementa la mortalidad de los pacientes hasta un 300 por cien, sobre todo en los jóvenes” comenta la doctora Teresa Montoya, jefa del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Infanta Elena.

¿Qué se debe hacer para perder peso de manera saludable?

Lo primero es no tener prisa, los kilos de grasa, los que nos alteran la salud, se pierden poco a poco. Después, hay que adquirir buenos hábitos a la hora de comer, es decir, llevar una dieta equilibrada con las proporciones de nutrientes recomendados por los especialistas. Estas proporciones se reparten entre el 40 y 50 por ciento en hidratos de carbono, frutas, vegetales y cereales integrales, sin sobrepasar el 10 por ciento de azúcares simples; entre un 10 y un 15 por ciento de proteínas, carnes magras, legumbres, huevos y pescado; y entre un 30 y un 35 por ciento de lípidos o grasas no saturadas que están en el aceite de oliva o los frutos secos. Evitar los refrescos, zumos y bollería industrial y comida procesada pues “el consumo constante de alimentos que contienen este tipo de azúcares provoca subidas y bajadas de azúcar en sangre, lo que se traduce en ir constantemente a la nevera y necesitar dulce a todas horas” añade la nutricionista.

Para perder peso es importante reducir las raciones en el plato y restringir los alimentos con muchas calorías. En una buena dieta se puede comer de todo con moderación, como en la mediterránea que ayuda a mejorar enfermedades cardiovasculares y a controlar el apetito por su alto contenido en fibra. Para eliminar los kilos que sobran de forma saludable, nunca se debe consumir menos de 1.200 calorías diarias. Pero si se tiene un estilo de vida sedentaria, es muy fácil ingerir mas calorías de las que se queman a diario. De ahí la importancia de la actividad física para consumir calorías y aumentar la masa muscular.

La actividad física diaria como pasear, ir a la compra o” hacer las cosas de casa”, son pequeños gastos calóricos que ayudan a perder peso. Lo mas recomendado para un adulto es una actividad aeróbica moderada de entre dos y cinco horas a la semana. Si se hace un ejercicio mas intenso, se recomienda la mitad de tiempo semanal. Y recordar que estar sentado delante de una pantalla, ya sea de ordenador, de teléfono móvil o de televisión, esta directamente asociado con el aumento de peso.

Así pues, aunque no sea fácil y rápido, perder grasa es posible y eficaz si se siguen los consejos de alimentación y actividad física adecuada diaria, que están con detalle en los talleres.