El secador mejor si es iónico (¡y ahora en Lidl tienes uno por menos de 20 euros!)

Utilizar el secador a diario para moldear y peinar la melena es el día a día de muchas personas, por eso, es importante que se haga con un dispositivo que cuide al máximo el cabello, ya que muchos de los secadores queman y dañan el pelo. Es recomendable el uso de secadores de pelo iónicos para proteger el cabello y que luzca cuidado con brillo y en buen estado. Esto es posible porque los iones ayudan a evaporar más rápidamente el agua y el tiempo que necesitas para secarte el pelo es más corto, por tanto, dañarás menos tu cabello. Además, los secadores iónicos ayudan a mantener el pelo menos encrespado, más hidratado y sano.

Muchas personas creen que con la llegada del buen tiempo debemos guardar el secador de pelo en el armario. Solo porque asociemos la necesidad de secarse el pelo con el frío del invierno, no quiere decir que en verano no sean de utilidad. La verdad es que moldear y secar el pelo es recomendable hasta en verano cuando se quiere lucir un peinado cuidado. Hacer uso del secador es la mejor manera de lucir un peinado más trabajado en verano y que no parezca que salimos de la playa continuamente en los meses de verano.

Pero, como pasa con todo en la vida, los mejores secadores iónicos que no dañan el pelo y nos ayudan a tener un peinado de peluquería en verano, desaparecen muy rápido. Por eso, no te demores y aprovecha la oferta de Lidl que es exclusivamente online, antes de que se agoten, porque por menos de 20 euros tienes un secador iónico de la marca Silver Crest de 2.400 vatios y tres niveles de temperatura.

El secador de 2400 vatios tiene tecnología iónica para un secado antiestático y con menos tiempo. Lidl

Oferta exclusiva 'online'

Este secador es potente y duradero, lo demuestran sus 2.400 vatios y su marca: Silver Crest. Además, podrás tener en tu casa un salón de belleza, ya que el cable de este secador es extralargo (3 metros) como en una peluquería. Gracias a sus tres niveles de calor conseguirás un alisado perfecto y, por otro lado, su difusor te ayudará a lucir unos rizos muy definidos.

