El fin del curso, los viajes y botellones disparan los contagios de covid-19 entre los jóvenes de 12 a 29 años en España

La pandemia está totalmente disparada entre los más jóvenes en España. El aumento de la incidencia del coronavirus en chicos y chicas de 12 a 29 años se ha convertido en la principal preocupación de las autoridades sanitarias y de las comunidades autónomas, algunas de las cuales han vuelto a plantear más restricciones del ocio para frenar la expansión del virus.

El final de los exámenes, los viajes de fin de curso, la reapertura del ocio, la ampliación de los aforos, los festivales y los botellones han provocado un incremento reseñable en los contagios de los jóvenes.

Ante esta dinámica, el Ministerio de Sanidad decidió esta semana empezar a comunicar la incidencia de casos de covid-19 por franjas de edad en sus boletines diarios.

Según datos publicados el jueves, la incidencia de los que tienen entre 20 y 29 (366) casi triplica la nacional a catorce días, que está en 134,31 casos por 100.000 habitantes. La de los adolescentes (12-19 años) también: 345 (PDF).

Se disparan los contagios en adolescentes

La vacunación de los más mayores ha reducido el grosor de la pirámide de edad de los contagiados en su parte más alta, pero se ha ensanchado en la de los jóvenes y adolescentes. En España solo los menores de 49 años están en una incidencia superior a 100, mientras que los de cincuenta están en 55 casos.

Hay comunidades autónomas en las que la transmisión entre adolescentes ha dado un salto vertiginoso en las últimas semanas y ya son el grupo mayoritario de nuevos contagios. Es el caso de Baleares, por el macrobrote de los viajes de estudio y del concierto de reggaetón que ha causado casi 1.500 positivos, pero también el caso de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia.

En otras comunidades, sin embargo, son los veinteañeros (de 20 a 29 años) el grupo con más contagios en la última semana: Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra y La Rioja.

¿Y qué ha cambiado? Los expertos en la pandemia sugieren que la vacunación de los grupos de mayor edad limitan los contagios en esos grupos, mientras que la falta de vacunación y una mayor sociabilidad son los ingredientes que propician que se dispare el covid entre los jóvenes en los albores del verano.

Mayor contacto social en verano

Los brotes de los viajes de estudio, el incremento de los botellones por el fin de curso, por San Juan o el Orgullo, los primeros festivales y la reapertura del ocio nocturno parecen ser las claves que explicarían el repunte de coronavirus en los jóvenes de 12 a 29 años.

Cantabria es quizás el ejemplo más paradigmático. Tiene un volumen de casos entre veinteañeros sin parangón. El consejero de Sanidad informó de que los contagios se acumulan en dos franjas de edad, de 10 a 19 años, con una incidencia de más de 400 casos a 14 días, y sobre todo de 20 a 30 años, con incidencia de cerca de 800 casos por cien mil habitantes.

La incidencia covid de los jóvenes casi triplica la total nacional. Henar de Pedro

Ante esta situación el gobierno cántabro no descarta aplicar un cierre total del ocio nocturno. Y no es el único. En Pontevedra, el sector del ocio nocturno iba a reabrir la noche del 1 de julio, pero el viaje de unos escolares a Mallorca, epicentro del macrobrote que ha sacudido a media España, hace que, al menos de momento, pubs y discotecas no puedan reabrir sus puertas.

La escalada de casos entre la juventud llegó este miércoles a la mesa en la que se sientan el ministerio de sanidad y las Comunidades Autónomas. Sin embargo, y a pesar de la preocupación general, ni el Ministerio y ni las comunidades han visto necesario hacer cambios en la estrategia de vacunación para acelerarla entre los jóvenes o priorizarlos sobre otros grupos de edad. Es más, prefieren seguir acometiendo la segunda dosis de los mayores, que presentan más riesgos ante un contagio por coronavirus.

Hospitalizados, muertes y vacuna

Y es que la subida de contagios entre jóvenes no supone un empeoramiento de la morbilidad y de hospitalización. Esto es así porque los contagios de los más jóvenes raramente exigen hospitalizaciones y causan fallecimientos. Es más, en los últimos días los casos asintómáticos detectados en pruebas PCR o antígenos casi duplican los casos que presentan alguna sintomatología.

Según los últimos datos oficiales disponibles, correspondientes a finales de junio, de los positivos de 10-19 años de la pandemia (420.917), solo 2.318 (0,6%) necesitaron ser hospitalizados y 136 pasar por una UCI. Trece murieron. En la franja de 20 a 29 años han sido 482.067 los contagios, 7.283 hospitalizaciones (1,5%), 366 en UCI (0,1%) y 57 los fallecidos (PDF).

Por el momento, solamente Baleares, Cataluña, Ceuta, Canarias y Castilla-La Mancha han abierto la vacunación a los menores de treinta (La Gomera ya vacuna entre 12 y 16 años y Cataluña de 16 a 30). Mientras que Aragón abrirá el turno de los mayores de 18 años a finales de julio. Lo cierto es que por ahora la única fórmula para frenar en todo el país esta tendencia de contagios entre la juventud es recuperar la cautela y la distancia social, dado que la vacunación del grueso de este grupo de población no se espera hasta finales de agosto.