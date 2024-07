Walk at home: el método para perder peso que arrasa en Estados Unidos

Una vida más activa puede ayudar a que nos sintamos mejor, trabajando músculos, fortaleciendo huesos y haciéndonos tener más energía. Encontrar el tiempo para ponernos en forma no siempre es sencillo, vivimos en un mundo en el que no siempre es fácil encontrar tiempo libre para poder dedicarlo a lo que nos gusta, por eso para muchas personas poder hacer ejercicio sin salir de casa es la mejor solución, a pesar del buen clima que tenemos en España y que invita a salir a disfrutar del aire libre.

Entrenar en casa siempre ha sido una opción, ahorra mucho tiempo porque no tenemos que pensar qué ponernos o dónde tenemos que ir, solo hay que colocarse en el lugar indicado y comenzar a entrenar, haciendo que el tiempo de desplazamiento podamos dedicarlo a otra casa. A pesar de eso, no todos los ejercicios pueden hacerse desde casa, por ejemplo, es imposible nadar y tampoco es demasiado sencillo caminar si no se tienen las máquinas adecuadas. Por suerte, existe la opción del Walk at home, un entrenamiento que causa furor en Estados Unidos entre quienes quieren perder peso.

Walk at home: el método para perder peso

Se puede hacer ejercicio sin salir de casa. Getty Images

Encontrar el ejercicio que nos ayude a crear rutinas es esencial, por eso intentar nuevos sistemas de entrenamiento puede ser clave, variando hasta dar con el que nos motive lo suficiente para seguir mejorando o con el que consigamos los resultados esperados, independientemente de cuáles sean. Con el Walk at home se puede conseguir perder peso, siempre y cuando se haga con la intensidad y la energía adecuada.

Es un método creado por Leslie Sansone en los años 80 y que ha evolucionado hasta adaptase a la actualidad. Se pueden ver los videos a través de plataformas como Youtube, se puede practicar sin salir de casa y combina caminata en el sitio con otros ejercicios a los que se puede incorporar algo de peso o añadir bandas elásticas, si se le quiere sumar resistencia, aumentando así el gasto calórico.

Las sesiones duran unos 15 o 20 minutos en total, repartidos entre el tiempo en el que se realiza el ejercicio, que suele ser de unos 40 segundos. El curioso nombre de este sistema de entrenamiento viene del tiempo de descanso, que en este caso es un descanso activo de 15 segundos, en los que se camina sobre un punto fijo.

Las ventajas de caminar al aire libre

Está demostrado que caminar quema grasa y calorías, pero además es un ejercicio sencillo que está al alcance de casi todo el mundo. Con dedicarle un poco de tiempo al día será suficiente para comenzar a sentir notables mejoras en la salud, aunque si lo que se pretende es perder peso, seguramente sea necesario acompañarlo de cambios en la alimentación y también del estilo de vida.

Caminar es un buen ejercicio.

Caminar reduce el riesgo de desarrollar algunas enfermedades cardiacas, diabetes y presión arterial alta. Ayuda a fortalecer huesos y músculos y mejora el estado de ánimo, reduciendo los niveles de estrés, acelera el metabolismo, mejora la calidad del sueño, prolonga la expectativa de vida y aumenta la capacidad física aeróbica.

Además, si queremos que resulte más entretenido, andar al aire libre tendrá ventajas extra, como potenciar los beneficios sobre músculos y huesos añadiendo dificultades, como desniveles en el terreno, mejorar el estado de ánimo si salimos a caminar por zonas verdes o hacer que el entrenamiento sea más divertido, gracias a poder cambiar de rutas cada día. También aumenta la vitamina D.

Referencias

Caminar: reduce la cintura y mejora tu salud. (2024, 12 marzo). Mayo Clinic. https://www.mayoclinic.org/es/healthy-lifestyle/fitness/in-depth/walking/art-20046261

Los beneficios de caminar. (2023, 13 marzo). Los Institutos Nacionales de Salud. https://salud.nih.gov/recursos-de-salud/nih-noticias-de-salud/los-beneficios-de-caminar

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.