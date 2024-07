¿Qué es el método Myo-reps? El entrenamiento de moda para ganar músculo más rápido

Parece que el método Myo-reps está ganado cada vez más adeptos en el mundo del fitness. Este entrenamiento tiene como objetivo ganar músculo más rápido aplicando así las técnicas más eficientes. De hecho, es la eficiencia la que le diferencia de otros métodos tradicionales, en el que las series son más largas. Aunque un entrenamiento eficaz deber ser aquel que tenga una cuidadosa variedad, ganar masa muscular suele estar entre los resultados más deseados de quienes practican deporte en España, por lo que encontrar una rutina efectiva es la mejor solución para alcanzarlos.

Los ejercicios de fuerza son la clave para aumentar la resistencia, pero, además, para controlar el peso corporal y reducirlo. Y, es que, ejercitar los músculos elevará el metabolismo basal, lo que repercute directamente en la forma en la que se quema calorías. Sin embargo, esta musculatura debe tener un proceso de mantenimiento. En un momento en el que el volumen de los músculos ya están en su máximo nivel, afrontar este ejercicio de una forma rápida y eficaz puede ser una manera de ahorrar mucho tiempo en el gimnasio. Fue esta la premisa de la que partió el creador del método Myo-reps.

¿Qué es el método Myo-reps? Este es su origen

El método Myo-reps es una técnica de entrenamiento de resistencia que se centra en maximizar la cantidad de trabajo realizado en menos tiempo. Se realizan así series de alta intensidad seguidas de breves periodos de descanso, permitiendo un mayor reclutamiento de fibras musculares (todas acuden a la acción) y, por tanto, un crecimiento muscular más rápido.

El ejercicio fue desarrollado por Borge Fagerli, experto en fitness y entrenador noruego, cerca del año 2000. El también culturista vio que sus músculos se quedaban estancados, por lo que buscó la técnica perfecta para seguir aumentando el volumen de la musculatura. Para ello puso el foco en la repeticiones de ahí el origen de su nombre. Myo en griego significa músculo, mientras que rep hace alusión a las repeticiones que hay que hacer de manera efectiva para que este entrenamiento dé resultados.

El paso a paso del método Myo-reps

El método del Myo-reps comienza con una serie inicial de activación, que se realiza hasta el punto de fallo muscular, seguida de una serie de "mini-series" con descansos cortos. Este enfoque permite mantener una alta intensidad durante todo el ejercicio, esto mantiene a músculo estimulado constantemente. Su paso a paso se concentran en tres:

Serie de activación: Realiza una serie inicial de 10-12 repeticiones hasta el fallo muscular. En este paso se suele utilizar un peso ligero de calentamiento.

Realiza una serie inicial de 10-12 repeticiones hasta el fallo muscular. En este paso se suele utilizar un peso ligero de calentamiento. Descanso breve: Descansa entre 10-15 segundos. Es recomendable hacer respiraciones profundas.

Descansa entre 10-15 segundos. Es recomendable hacer respiraciones profundas. Mini-series: Realiza 3-5 repeticiones adicionales, descansa nuevamente y repite este ciclo hasta completar 3-5 mini-series.

Esta técnica requiere de una intensidad moderada, por lo que se debe prestar atención a la respuesta del cuerpo. Si el músculo no es capaz de terminar una repetición, se debe suspender el ejercicio y no forzar. Este gesto previene las lesiones y otras molestias.

Beneficios y desventajas de este entrenamiento

El método Myo-reps tiene diversos beneficios, la más destaca e importante a nivel corporal es la activación de las fibras musculares, de las que dependen el equilibrio de la respuesta neuromuscular. Además, diversos estudios han demostrado que los ejercicios de fuerza tienen un gran impacto en la salud del organismo por lo que se previenen enfermedades como la osteoporosis, así como se reduce el riesgo de padecer diabetes tipo II y enfermedades cardiovasculares.

En cuanto a la funcionalidad, la gran ventaja es que es al ser un ejercicio intenso y breve no requiere mucha pérdida de tiempo. Además, puede ser adaptado a diferentes niveles de fitness, desde principiantes hasta niveles avanzados. Simplemente, habrá que adaptar las repeticiones y el peso siguiendo tu fu fuerza física y siempre evitando lesionarse. Y, es que, pese a tener estas ventajas, también tiene sus inconvenientes.

Pese a su adaptabilidad, el Myo-reps sigue siendo un ejercicio de mucha intensidad física que requiere una previa preparación, por eso es mejor seguir los pasos con la ayuda de un profesional. Y, además, puede estar contraindicado para personas que ya tiene alguna patología previa, ya que algunos expertos lo catalogan como un entrenamiento agresivo para los músculos.

Así se insta a evitar este ejercicio a personas con patologías de corazón, ya que puede ejercer una tensión adicional en el órgano y en el sistema cardiovascular. También, a aquellos que padezcan alguna afección respiratoria, ya que la intensidad del ejercicio puede afectar a la respiración. Y, por supuesto, si has padecido previamente alguna patología muscular, articular o esquelética, hay que tener especial cuidado para no agravar o que aparezcan nuevas lesiones.

