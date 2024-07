¿Por qué algunas personas pierden más peso que otras haciendo ejercicio? Descubren una proteína clave para posibles tratamientos

La actividad física es fundamental para mantener una vida saludable; entre otras cosas, es vital para garantizar un peso corporal adecuado. Sin embargo, en torno a la mitad de la población española no realiza tanta actividad física como le gustaría.

Aún así, es cierto que no todas las personas parecen beneficiarse tanto del ejercicio físico como otras; especialmente, en lo que concierne a metas como ganar masa muscular o perder peso. Las pruebas apuntan a varios factores, sin que hasta ahora esté demasiado claro cual de ellos es el responsable de estas diferencias.

Una proteína clave en los músculos

Ahora un nuevo estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Kobe (Japón) y publicado en el medio especializado Molecular Metabolism propone que a las personas que tienen mayor dificultad para perder peso con regímenes de ejercicio físico podrían faltarles algunas variantes de la proteína PGC-1a, que ayuda a regular el metabolismo del cuerpo y nuestra respuesta a corto plazo al ejercicio.

Esta conclusión se basa en experimentos llevados a cabo sobre modelos tanto de ratón como humanos, que emplearon para determinar de qué modo la proteína PGC-1a impacta en el ejercicio físico y en sus efectos sobre el cuerpo.

Como señalan en el artículo al respecto, la proteína PGC-1a es concretamente lo que se conoce como un coactivador de transcripción: es decir, que tiene la función de inducir la expresión (la traducción de las instrucciones que contiene el ADN a proteínas) de los genes. Particularmente, la PGC-1a incrementa la expresión de los genes asociados a las mitocondrias, genes implicados en la oxidación de los ácidos grasos y los genes implicados en la termogénesis, lo que promueve un consumo eficiente de energía en los músculos.

Al ejercitarnos, la expresión del gen que codifica la PGC-1a se incrementa, lo que a su vez incrementa la expresión de otros genes que promueven un consumo más más eficiente de energía en los músculos.

Perder peso incluso a pesar de la dieta

Investigaciones previas habían logrado identificar que, además de la versión normal de esta proteína también existen otras (bautizadas como 'b' y 'c') que son algo diferentes. Estas tienen casi la misma función que la original, pero se producen en los músculos hasta diez veces más durante el ejercicio. En sus modelos experimentales, estos autores encontraron que los individuos que carecen de estas versiones adicionales no respondían al ejercicio en el corto plazo, causando una quema de grasa mucho menor durante y después del entrenamiento.

En el caso de los modelos de ratón, no sólo no perdían peso mediante el ejercicio físico, sino que incluso ganaban peso al mantenerse en condiciones normales, aunque no aumentase la ingesta de alimentos. La idea que estos resultados subrayan es la de que la eficacia del gasto energético en los músculos es clave a la hora de determinar la pérdida de peso corporal y la tendencia a ganar peso.

Los autores ven en esta vía el camino para una clase completamente nueva de medicamentos para la pérdida de peso, que incluso podrían lograr beneficios para los pacientes al margen de su dieta (al contrario de lo que sucede, por ejemplo, con algunas como los agonistas del receptor GLP-1 como el Ozempic). Para ello quedan aún algunas avenidas que explorar (estos investigadores, concretamente, piensan llevar a cabo trabajos para determinar las causas de la variabilidad en los niveles de las proteínas PGC-1a b/c entre diferentes personas), pero ya se han identificado incluso sustancias que aumentan la presencia de las proteínas clave en el organismo.

Hitos como este no sólo profundizan en nuestro conocimiento sobre nuestro propio cuerpo, sino que pueden representar pasos importantes en la revolución de los nuevos tratamientos para la obesidad y otros trastornos metabólicos.

Referencias

