Perder peso con sólo uno o dos días de ejercicio a las semanas es posible: estas son las claves

Según el Ministerio de Sanidad, en España padece obesidad hasta un 16% de los adultos. Es un problema de salud grave que afecta al metabolismo y que nos pone en un riesgo incrementado de sufrir un gran abanico de enfermedades con serias consecuencias para la salud.

Aunque dependiendo del caso pueden ser necesarias estrategias como intervenciones quirúrgicas o el uso de fármacos, en una gran mayoría el tratamiento de la obesidad pasa por cambios en el estilo de vida que afectan sobre todo a la dieta y a la actividad física que se practica con regularidad.

Cualquier actividad física es mejor que ninguna

Ahora bien, puede que para perder peso sea necesario ejercitarse mucho menos a menudo de lo que podríamos pensar a simple vista. Y es que un estudio recientemente publicado en la revista científica Obesity ha concluido que tan sólo con hacer algo de deporte entre una y dos veces a la semana pueden lograrse pérdidas de peso corporal significativas.

Este hallazgo se basa en datos de personas que se ejercitaban 150 minutos semanales, y en las que el 50% o más de este tiempo tenía lugar en una o dos sesiones continuas. Eso sí, es importante apuntar que esto sucedía sólo cuando las personas cumplían con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de llevar a cabo al menos 150 minutos semanales de actividad física.

Por tanto, va en la línea de lo que un gran volumen de investigación ha venido corroborando en tiempos recientes: que cuando se trata de la salud física, cualquier forma de actividad es mejor que ninguna actividad.

¿Dos sesiones intensas o muchas moderadas?

La gran mayoría de las indicaciones que se dan a los pacientes acerca de la actividad física que deben realizar se basan más en el tiempo de ejercicio que otros parámetros.

Con todo, tenemos bastantes evidencias de que hay otros aspectos, como la intensidad del ejercicio o el tipo del mismo, que también resultan determinantes en el resultado final.

En este sentido, es posible que espaciar más las sesiones de ejercicio, realizando menos a la semana, permita aumentar algunos de estos valores, como la intensidad, al haber dado más tiempo a nuestro cuerpo y nuestros músculos para que se recuperen.

De la misma manera, las recomendaciones tienden a subrayar la importancia de encontrar un equilibrio entre el ejercicio cardiovascular o aeróbico (a menudo más relacionado con la pérdida de peso corporal) y el ejercicio de fuerza (que logra mayores ganancias de masa muscular).

Por el contrario, es más sencillo que tengamos eventos sociales o compromisos durante el fin de semana, con lo que parece más probable que dejemos de realizar el ejercicio físico y, a la larga, que perdamos la motivación para seguir haciéndolo.

Al final, cuál es la mejor fórmula depende en buena medida de las características de cada uno, del estilo de vida e incluso de las preferencias personales. Lo que sí está claro es que la actividad física constituye una parte vital de una vida sana; del modo en que prefiramos, lo importante es no dejar el ejercicio de lado.

