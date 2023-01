Este es el número de paseos cortos al día que puede disminuir tu riesgo de infarto si pasas horas sentado

El tiempo sedentario, que no es otra cosa que las horas que pasamos cada día sentados, es ubicuo en los países desarrollados y se asocia a efectos negativos para la salud humana. Por ello, son muchos los organismos sanitarios que han venido advirtiendo sobre la necesidad de reducir este parámetro, si bien pocas veces se han emitido instrucciones cuantitativas sobre cuán a menudo y por cuánto tiempo debe interrumpirse el tiempo sedentario para disminuir su impacto negativo en nuestro bienestar.

Cinco minutos cada media hora

Con el objetivo de proveer precisamente de este tipo de indicaciones, un grupo de investigadores neoyorquinos ha llevado a cabo un estudio en el que comparan los efectos de diferentes patrones de interrupción del tiempo sedentario en adultos mayores y de mediana edad. Concretamente, estas interrupciones consistían en paseos de baja intensidad, y los efectos de cada patrón en el organismo se evaluaron en base a dos parámetros fundamentales en el riesgo cardiovascular: el nivel de glucosa en sangre y la presión sanguínea.

Así, reclutaron a un total de 11 voluntarios a los que se les propusieron cinco planes diferentes de ocho horas en días separados: uno de ocho horas ininterrumpidas sentados (para que sirviese como control), otro en el que se daban paseos de un minuto cada media hora, otro en el que se daban paseos de cinco minutos cada media hora, otro en el que se daban paseos de un minuto cada hora y otro en el que se daban paseos de cinco minutos cada hora. En todos los casos, se les realizaron mediciones de la glucosa en sangre cada 15 minutos y de la presión arterial cada 60 minutos.

Este método arrojó una reducción significativa en el área incremental de la glucosa en sangre solo en el caso del patrón de paseos de cinco minutos cada media hora. En el caso de la presión sanguínea, todos los modelos lograron reducciones netas significativas, pero las mayores se daban en los paseos de un minuto cada hora y de cinco minutos cada media hora.

Diferentes enfoques según el objetivo

En base a esto, es fácil inferir que, en términos globales, el patrón de interrupciones del tiempo sedentario que más disminuía el riesgo cardiovascular era el que consistía en dar pequeños paseos de cinco minutos cada media hora. No obstante, la indicación precisa podría variar en función de las necesidades concretas de cada persona.

Por eso, los autores concluyen que en aquellos casos en los que el objetivo de la intervención sea bajar el índice glucémico, lo más indicado es la realización de paseos de cinco minutos cada media hora. Si, por el contrario, lo que buscamos es una reducción significativa de la presión sanguínea sistólica, enfoques menos exigentes pueden ser suficientes.

Referencias

Andrea Duran, Ciaran Friel, Maria A. Serafini, Ipek Ensari, Ying Kuen Cheung, Keith M. Diaz. Breaking Up Prolonged Sitting to Improve Cardiometabolic Risk: Dose-Response Analysis of a Randomized Cross-Over Trial. Medicine & Science in Sports & Medicine (2023). DOI: 10.1249/MSS.0000000000003109