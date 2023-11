El ejercicio físico de atención plena para reducir la presión arterial y evitar el sedentarismo

Ir a entrenar, ya sea en el gimnasio, en un centro deportivo o incluso al aire libre, se asocia con un sobreesfuerzo físico con el fin de aumentar la masa muscular o perder peso. Sin embargo, no siempre es así. Si hay algo de lo que no cabe duda es que los beneficios para la salud de practicar deporte son innumerables, no solo para el cuerpo, sino también para la salud mental. Tanto es así que un nuevo estudio ha llegado a la conclusión de que correr puede ser tan eficaz para frenar la depresión como los antidepresivos.

Sin embargo, las personas que quizá hayan ido alguna vez a terapia son conscientes del mindfulness o técnicas de meditación. Se trata de una técnica o programa centrado en el entrenamiento de las habilidades de los participantes en aspectos como el control de la atención plena, la autoconciencia y la regulación de las emociones. Pero ahí no acaba la cosa, porque una reciente investigación llevada a cabo por investigadores de la Universidad de Brown, en Estados Unidos, compararon la atención habitual mejorada con la participación en un programa de 8 semanas basado en la atención plena, personalizado para personas con presión arterial elevada.

A la conclusión a la que llegaron es que el mindfulness condujo a medidas de presión arterial sistólica notablemente más bajas seis meses después de participar en el programa. A todo ello se le sumó el hecho de que los participantes también redujeron el sedentarismo en una media de 351 minutos a la semana en comparación con los participantes del grupo de atención habitual mejorada.

¿Cuál es la finalidad de mindfulness?

Según el autor principal del estudio anteriormente mencionado, el doctor Eric B. Loucks, define el mindfulness como "la atención plena, una toma de conciencia en el momento presente sin juicios de valor, de las sensaciones físicas, los pensamientos y las emociones. Es casi como cuando un científico que observa con curiosidad y objetividad la información que llega a través de los órganos de los sentidos y la mente, y luego responde con habilidad a esa información".

La atención plena también implica el concepto de recordar o, en otras palabras, recordar traer la propia sabiduría (dondequiera que se haya obtenido, como de los profesionales de la salud o de los mensajes de salud pública) al momento presente. La sabiduría en el contexto de los niveles elevados de presión arterial puede incluir el conocimiento de que las prácticas basadas en la evidencia, como la actividad física, la dieta, el consumo limitado de alcohol y el cumplimiento de la medicación antihipertensiva, pueden mejorar el bienestar", subraya Loucks.

¿Cuáles son los beneficios?

Según los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, por ejemplo se ha comprobado que la meditación puede ser útil en el manejo de emociones como la preocupación, la anticipación o la ansiedad en momentos en los que los niveles de estrés son particularmente elevados.

Incluso, algunos estudios científicos han concluido que la práctica de la meditación puede tener efectos beneficiosos en el manejo de trastornos psiquiátricos como el trastorno depresivo o los trastornos de pánico, incluyendo el que comúnmente conocemos como la ansiedad, especialmente en comparación con la ausencia de tratamiento.

De la misma manera, hay algunas publicaciones que han concluido que la meditación basada en el mindfulness puede ayudar a alcanzar reducciones en la tensión sanguínea en pacientes con condiciones como hipertensión, diabetes o cáncer.

Cómo incorporar la meditación a un tratamiento



Otros beneficios comprobados de la meditación son una mejora de la calidad del sueño; una mejora del control de los impulsos en personas con trastorno de uso de sustancias; una reducción de los síntomas del síndrome de estrés post-traumático; mejorías en la salud mental de pacientes con enfermedades graves como cáncer; efectos positivos en el control de los trastornos de la conducta alimentaria y en la pérdida de peso y disminuciones en los síntomas del trastorno de déficit de atención e hiperactividad.

Sea como sea, es importante tener en cuenta que en todo caso la meditación puede formar parte del tratamiento de pacientes con ciertas condiciones médicas, pero debe tratarse siempre de un proceso guiado y supervisado por un profesional cualificado.

Igualmente, la meditación no puede sustituir determinados enfoques, como el uso de fármacos, las modificaciones en la dieta o los programas de ejercicio físico cuando procedan. Por ello, es importante siempre acudir al médico y cumplir con el tratamiento que prescriba, introduciendo la meditación en base a sus indicaciones.

