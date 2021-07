Miguel Soro, fisioterapeuta: "La mejor manera de prevenir dolores por coger peso es hacer ejercicio y tener una musculatura fuerte”

La Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF), en colaboración con la Fisiocrem, acaba de hacer públicos los resultados de un estudio para el que consultaron a miles de españoles sobre sus dolores musculares del que destaca que una de cuatro personas refiere tener dolor a diario o que el 95% asegura hacer padecido algún tipo de dolor muscular en el último año. Casi la mitad de la gente asocia esos dolores a cargar peso, algo que podemos prevenir cargando el peso adecuado y llevándolo de manera correcta. Miguel Soro, miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Fisioterapeutas, nos dice cómo hacerlo para evitar molestias y lesiones.

Según el estudio casi la mitad de los dolores musculares están ocasionados por coger demasiado peso. ¿Cuál es la parte del cuerpo que más lo sufre?

El estudio es muy interesante, porque nos muestra la visión de los pacientes, que muchas veces no es igual que la que tenemos nosotros. Aunque hay que destacar que es prepandemia, y creemos, por lo que estamos viendo en clínica, que los resultados ahora serían sensiblemente peores.

En cuanto a las zonas que más sufren, son codos, hombros y zona cervical. Las únicas zonas más preparadas para coger peso son las piernas y la espalda, mientras que los brazos y el cuello tienen articulaciones más preparadas para realizar movimientos de precisión, y para pequeños pesos. Si cargamos demasiado y, sobre todo, mal, estas zonas sufren mucho más que las piernas.

¿Os encontráis los fisios muchas lesiones por esta causa?

Sí, muchísimas. En este estudio se preguntó sobre todo por dolor, pero por cargar peso -y sobre todo mal- nos encontramos otro tipo de síntomas relacionados con lesiones en los nervios, como entumecimiento en las manos, hormigueos… Uno de los errores más comunes a la hora de coger eso es, por ejemplo, colocarlo entre el antebrazo y el codo… Y eso puede provocar lesiones en los brazos, codos, muñecas, cervicales, hombros… La zona lumbar también es una de las que más sufre, porque, además de con coger peso, está relacionada con el sedentarismo, el teletrabajo…

Cuando cargamos un peso excesivo, la principal consecuencia es el dolor muscular, pero, si seguimos cargando de modo continuado, ¿se pueden llegar a producir lesiones más graves?

Sin duda. Lo primero que suele ocurrir, si no nos lesionamos de gravedad, son lo que llamamos contracturas, que es un problema muscular, molesto, pero no grave. Pero si seguimos cargando peso, mucho y mal, pueden sufrir las articulaciones, como el codo, el hombro… en forma de desgaste, luxaciones… problemas más serios que no se solucionan con una visita el fisio.

¿A qué síntomas tenemos que estar alerta para darnos cuenta de que estamos cargando demasiado tiempo?

El primero y el más evidente es el dolor. Si, por ejemplo, cargamos mucho peso, aunque sea durante un periodo breve de tiempo, y luego tenemos dolor o una pequeña molestia, sería normal, pero si el dolor dura mucho rato, varios días, si aparecen hormigueos, dolor de cabeza, mareos… sería recomendable consultar con un fisioterapeuta rápido.

Desde AEF aconsejáis que una persona no cargue peso de más del 10% de su peso. Solo con una bolsa de la compra cargamos más…

Sí, es cierto es poco, pero en realidad es una recomendación general, pues el peso que podemos cargar sin lesionarnos depende de muchas cosas, no solo de nuestro peso. Personas que están fuertes, que hacen ejercicio y tienen más musculatura podrían cargar más, y gente muy sedentaria, con poca masa muscular, a lo mejor debería coger incluso menos de ese 10%.

“Las personas acostumbradas a levantar peso por su trabajo están en mejor forma y tienen menos lesiones que las que son sedentarias y trabajan en oficinas, que se lesionan más y tardan más en recuperarse”

¿También influye cómo cargamos este peso, cuánto tiempo…?

Sí, cómo lo llevamos influye muchísimo. Por ejemplo, si llevamos el peso adecuado, pero lo llevamos todo colgado de un brazo y en el otro llevamos el móvil, es como si el peso se multiplicara, y lo mismo si al agacharnos a coger peso y no doblamos las piernas, si ponemos la carga entre el codo y el antebrazo…

¿Cómo debemos cargar peso correctamente?

Lo ideal, siempre que vamos a cargar peso, es llevar un carrito o algo con ruedas. Si lo llevamos en bolsas, repartir el peso entre un brazo y otro, llevar los brazos pegados al cuerpo todo lo posible, y coger las bolsas que lo cojamos, no apoyándolas en el antebrazo. Además, si tenemos que agacharnos a coger peso, ayudarnos de las piernas. Si levantamos peso con las piernas totalmente estiradas se pueden generar problemas en la espalda.

Y a las personas que, por trabajo, por cuidar algún dependiente… no tienen más remedio que cargar peso. ¿Qué les recomendaríais?

Aquí tenemos que distinguir, porque, en general, las personas que está acostumbradas a levantar peso por su trabajo están en mejor forma, están más preparados para hacerlo y tienen menos lesiones, o las lesiones son distintas a las que son sedentarias, trabajan en oficinas y levantan sólo peso en la compra, etc. Estos últimos se lesionan más y tardan más en recuperarse.

En cuanto a las personas que cuidan a dependientes es muy distinto, porque es muchísimo peso y es complicado hacerlo bien, incluso conociendo todas las técnicas para hacerlo correctamente sin dañarte. Lo ideal sería hacerlo siempre entre dos personas.

La AEF y Fisiocrem habéis hecho una campaña conjunta para concienciar sobre el tema. ¿En qué consiste?

La campaña está enfocada sobre todo a que la gente sepa cómo cargar el peso para no hacerse daño. Lo que estamos haciendo es poner un stand en algunos centros comerciales en el que la gente puede pasarse y pesar el peso de lo que lleva encima -bolsas, mochilas…-para que sea consciente de si es excesivo. Además, resolvemos las dudas que nos plantean y les damos consejos para llevar el peso correctamente.

En general, ¿qué consejos darías para evitar esos dolores musculares que pueden interferir en nuestro día a día?

Pues sobre todo, prevención, y la mejor manera de prevenir dolores y lesiones por coger peso es hacer ejercicio para tener una musculatura fuerte. El trabajo más recomendado es el trabajo de fuerza para todo el mundo, sea cual sea tu edad y condición física. Una vez estemos en esa buena forma física, tenemos que seguir minimizando los riesgos con los consejos de lo que te hablaba antes.

Para acabar, ¿en qué momento recomendarías ir a un fisio?

Sin querer alarmar a la población, debería ir cuando tuviera cualquier tipo de síntoma de los que hemos hablado al principio y hacerlo cuanto antes, pues cuanto más tardemos en ir, más tardará el cuadro en resolverse. No por un dolorcito que tienes un día y al día siguiente ha desaparecido, pero cuando dura más de dos o tres días, es un dolor que no conocemos, nos despierta de noche, va asociado a una sintomatología rara, como entumecimientos, hormigueos, pérdida de fuerza, mareos, equilibrio… Habría que ir rápido a un fisio, pues incluso este puede derivarle a un médico o a urgencias en algunos casos. La incidencia del ictus está subiendo muchísimo y, aunque no tenga nada que ver con cargar peso, aprovecho para decir que hay que estar muy alerta.