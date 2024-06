Estos son los mejores ejercicios para mantener el cerebro joven, según los expertos

El 48% de los españoles practica ejercicio de manera regular, según el Centro de Investigaciones Sociológicas. Para muchos de ellos, la actividad física es una forma de mejorar su estado de salud; no obstante, pocas veces tenemos en cuenta que diversas formas de entrenamiento tienen efectos variados en diferentes partes de nuestro cuerpo, y que no vamos a necesitar la misma rutina para por ejemplo ganar masa muscular o para específicamente proteger nuestro cerebro.

Toda forma de ejercicio habitual es saludable, y contribuye de diferentes maneras en beneficios como un incremento de la fuerza muscular, una mejor salud cardiovascular o un menor nivel de azúcar en sangre. Pero también parece que actividades como correr en la cinta estática, montar en bicicleta, levantar pesas o simplemente pasear vigorosamente pueden tener efectos positivos sobre nuestros niveles de estrés, nuestro estado anímico o incluso nuestra función cognitiva.

De qué modo ayuda el ejercicio a nuestro cerebro

Por ejemplo, tenemos evidencias de que el ejercicio mejora la plasticidad sináptica y el flujo de sangre en el cerebro, al tiempo que reduce los niveles de inflamación y aumenta la expresión de factores neurotróficos (una familia de proteínas que favorece la supervivencia neuronal), como recoge un artículo publicado en el año 2015 en la revista especializada Archives of Medical Science.

Más recientemente, otro trabajo de un grupo de investigación de la Universidad de Queensland (Australia) en el medio Aging Cell ha hallado que el ejercicio puede frenar el declive cognitivo en las personas a medida que envejecemos revirtiendo el patrón de expresión genética (el grado en el que los genes se traducen en proteínas) observado en las microglías (un tipo de célula inmune del cerebro) envejecidas a uno más similar al de las microglías jóvenes.

De la misma manera, esta investigación halló una presencia reducida de células T en el hipocampo de ratones. Este tipo de célula inmune normalmente está ausente en dicha estructura cerebral durante la juventud, y en cambio suele encontrarse en ella a medida que maduramos.

Mejores ejercicios para el cerebro de personas mayores

Jana Vukovic, una de las autoras de este estudio, explica en declaraciones concedidas al portal de noticias sobre salud y medicina Medical News Today que en base a hallazgos como el suyo y teniendo también en cuenta otras cuestiones de la salud existen proyectos para elaborar programas adecuados para las personas mayores.

Por ejemplo, esta experta recomienda el pilates como un buen punto de partida para aquellas personas que busquen comenzar con la actividad muscular.

Similarmente, otro experto consultado por el medio subraya que los ejercicios aeróbicos como el cardiovascular, el entrenamiento de fuerza o los ejercicios de equilibrio son particularmente beneficiosos; y también aquellos que combinan retos físicos y cognitivos, como el tai chí.

