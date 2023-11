Los mejores deportes para mantener activo el cerebro en ancianos

La esperanza de vida en España se sitúa de media en los 82,2 años. Por lo general, las mujeres viven más que los hombres, pero lo cierto es que cada vez se llega a alcanzar una cifra de años más elevada. Los avances en la medicina han hecho que la longevidad sea todo un privilegio. Aun así, las facultades con las que se llegan a esas edades no son tan ventajosas como nos gustaría. Enfermedades incapacitantes, pérdida de coordinación, equilibrio y deterioro cognitivo son frecuentes en las personas mayores.

Esto ha hecho que muchos estudios se focalicen en cómo mejorar la calidad de vida al llegar a edades avanzadas. Por supuesto, la alimentación y el deporte se encuentran en la cabeza del ránking de cómo mejorarla. Una dieta saludable y ejercicios físicos concretos podrían frenar el deterioro funcional que viene asociado a la edad, y mucho antes prevenir enfermedades que nos hagan envejecer de una forma atroz. Por ello, una investigación reciente ha demostrado que con estos tres deportes se podrá frenar, concretamente, el deterioro cognitivo.

Los tres deportes que mantienen activo el cerebro

Un hombre jugando al golf, uno de los deportes estudiados. PIXABAY / 422737

La investigación realizada por el Instituto de Biomedicina de la Universidad del Este de Finlandia probó que el golf, la marcha nórdica y la marcha regular fortalecía el proceso cognitivo de ancianos. Los expertos visualizaron la falta de conocimientos sobre cómo el ejercicio aeróbico orientado podría beneficiar a las personas mayores, tanto como lo hace en personas jóvenes y adultas. Para ello eligieron tres deportes comunes entre la población más mayor y escogieron a personas sanas de más de 65 años.

Con ellos marcaron tres ejercicios aeróbicos agudos (18 hoyos de golf, 6 km de marcha nórdica con palos de sedentarismo y 6 km de marcha regular). Antes y después del ejercicio, que se alargó durante 5 días, se les tomaba una muestra de sangre a los usuarios. Cada ejercicio tenía una duración y una intensidad determinada medida por un aparato ECG. Y, finalmente, pudieron sacar información concluyente a través de la técnica del Test del trazo.

¿Qué es el Test del trazo?

El Trail Making Test (TMT) o Test del trazo en español es una técnica utilizada sobre todo para detectar el deterioro cognitivo como la demencia. Consta de dos partes, la A y la B, y cada una tiene distinta función.

TMT-A. La función cognitiva que mide es inferior y se trata de la atención y de la velocidad del procesamiento.

La función cognitiva que mide es inferior y se trata de la atención y de la velocidad del procesamiento. ​TMT-B. La función cognitiva que mide es más exigente y tiene que ver con la parte ejecutiva. Suele estar relacionada con el funcionamiento del hemisferio cerebral izquierdo.

Este test consta en términos más sencillos de unir con líneas diferentes puntos como números o letras. Además, se analiza también con las dos manos, marcando siempre si se hace con la dominante (diestra o zurda).

Deportes que no solo mejoran el proceso cognitivo

La marcha regular es uno de los deportes estudiados con grandes beneficios. iStock

Al resultado del Test del trazo se unieron los valores tomados por la muestra de sangre, donde se puso el foco en dos: BDNF y CTSB. La primera es una proteína que marca el crecimiento y la proliferación de nuestras neuronas. Mientras que la segunda, es una proteína que genera el cuerpo con la activación del ejercicio.

Así pues, la conclusión del estudio fue que estos deportes mejoraron las funciones cognitivas independientemente del tipo específico de ejercicio realizado. Lo que sí se notó es que tanto la marcha nórdica como la marcha regular pueden llegar a mejorar las funciones ejecutivas más exigentes. Sin embargo, la investigación no encontró efectos significativos con respecto a los niveles de BDNF y CTSB. Aun así, los expertos recomiendan estos deportes para ayudar a mejorar y prevenir el deterioro cognitivo en personas mayores.

Además, la misma investigación se llevó a cabo, pero con el objetivo de conocer si estos tres deportes también ayudarían a mejorar los marcadores cardiometabólicos. La respuesta fue también positiva. Tanto el golf, como la marcha nórdica y la marcha regular, mejoraron el perfil cardiovascular de los adultos sanos y mayores de 65 años que se presentaron al estudio.

Referencias

Kettinen, J., Tikkanen, H., Hiltunen, M., Murray, A., Horn, N., Taylor, W. R., & Venojärvi, M. (2023). Cognitive and biomarker responses in healthy older adults to an 18-hole golf round and different walking types: a randomised cross-over study. BMJ open sport and exercise medicine, 9(4), e001629. https://doi.org/10.1136/bmjsem-2023-001629

Kettinen, J., Tikkanen, H., & Venojärvi, M. (2023). Comparative effectiveness of playing golf to Nordic walking and walking on acute physiological effects on cardiometabolic markers in healthy older adults: a randomised cross-over study. BMJ open sport and exercise medicine, 9(1), e001474. https://doi.org/10.1136/bmjsem-2022-001474

