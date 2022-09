Seguro que con el final del verano tan cerca ya estás pensando en apuntarte a un gimnasio para empezar a quemar los excesos de estos meses. Sin embargo, es una decisión que no hay que tomar a la ligera. Por muchas ofertas que lancen los centros de entrenamiento, puede ser dinero malgastado si no se mantiene el compromiso. Otra opción es hacerte con un equipamiento básico, que ahora puedes comprar con descuento gracias a un código promocional Amazon, y empezar a ejercitarte en casa.

Si se te hace cuesta arriba ir al gimnasio habitualmente, crees que tu voluntad puede no llegar a Navidad pero tienes el propósito de recuperar el tono, contar tu pequeño espacio de entrenamiento es una gran idea. Empieza a hacer deporte en casa. ¿Cómo? Con solo cinco artículos podrás llevar a cabo tus rutinas de ejercicios con más libertad, elegir los tiempos, los ejercicios y la periodicidad que mejor se adapta a ti.

3 consejos prácticos para entrenar en casa

Entrenar en casa tiene muchas ventajas, pero no hay que olvidar que en el hogar no hay un entrenador ni otros compañeros que te motiven para continuar, por lo que es necesario seguir algunos consejos para conseguir tonificar músculos, perder algunos kilos y mejorar la forma física.

Perseverancia

Es cierto que si los resultados no llegan rápidamente, el entrenamiento puede resultar desalentador. Tienes que insistir e insistir para poder ver los resultados y lo mejor es realizar un plan de entrenamiento progresivo que te exija cada vez más y que no se haga demasiado difícil al principio. No hay que rendirse, ser paciente es fundamental y establecer pequeños objetivos a corto plazo permite avanzar poco a poco hacia la gran meta final.

Ponle música a tu entreno

En el gimnasio o en casa, la música ayuda a hacer deporte y ejercitarse. Lo mejor es que en tu casa puedes hacer lo que quieras y elegir la música que más te motiva. En Music de Amazon puedes encontrar playlist perfectas para tus entrenamientos o confeccionar tu propia selección con las canciones que prefieras.

Entrenamientos variados y divertidos

El aburrimiento es el gran enemigo de la actividad física. Si tus entrenamientos se hacen predecibles y monótonos no tardarás en dejarlos. Entrenar en casa te permite dar rienda suelta a la creatividad y convertir tu hogar en un lugar de entrenamiento especial y con características propias que no podías disfrutar en un gimnasio. Contar con el equipo adecuado te permitirá disponer de más posibilidades.

Plan de entrenamiento semanal

El cardio es fundamental para ponerse en forma y debe ocupar una posición importante en tu plan de entrenamiento, pero para que el plan sea completo debe combinar entrenamiento cardiovascular y de fuerza. De los siete días de la semana, uno debe ser de descanso y dos hay que dedicarlos a correr o a pasear, según tu estado de forma.

Si optas por pasear, debes hacerlo al ritmo más alto que puedas mantener, pero recuerda que simplemente el hecho de salir y caminar es suficiente para empezar y hacer progresos. Con al menos media hora, para empezar es más que suficiente.

Los otros cuatro días se pueden dividir en el trabajo de zonas concretas, sin olvidar el calentamiento, estiramiento y algunos minutos de cardio. Si buscas trabajar el tren inferior, las sentadillas, zancadas, elevaciones de cadera, saltos verticales o burpees serán tus aliados. Dos o tres series de 20 o 30 repeticiones son más que suficientes según tu nivel de forma física.

En el caso de los brazos, las pesas serán tu mejor aliado para ejercitarte a través de curl de bíceps. Las planchas son una buena opción también para ejercitar el tren superior.

En el trabajo de core podrás combinar las planchas y las abdominales durante unos 20 minutos para empezar a notar los resultados.

Para poder realizar este plan necesitas un equipo básico.

Esterilla

Para poder realizar los ejercicios de suelo necesitarás una esterilla que aporte comodidad y que te permita llevarlos a cabo sin que tu espalda se resienta. Un básico que no puede faltar si quieres entrenar o practicar yoga en casa y que podrás aprovechar para muchas más cosas.

Esterilla de fitness y yoga BodyMate Amazon

Kettlebell

La comodidad y menor riesgo de lesiones de las kettlebell, también conocidas como pesas rusas, ha acabado desplazando a las pesas tradicionales. Para los ejercicios de fuerza para el tren superior necesitarás estas pesas. Recuerda elegirlas con un peso adecuado a tu capacidad.

Kettlebell Joyionic para entrenamiento de fuerza Amazon

Bandas de musculación

Perfectas para las propuestas de resistencia y para las sentadillas, las bandas de musculación te permitirán realizar una gran variedad de ejercicios para fortalecer diferentes grupos de músculos. Las bandas permiten, además, ejercitarse en diferentes lugares y mientras se realizan otras actividades.

Bandas elásticas y de resistencia Amazon

Pelota de pilates

Una pelota de fitness es perfecta para trabajar el abdomen sin que sufra la espalda o para estirar. Es también muy útil para trabajar la espalda o para practicar yoga o pilates. Es también una ayuda para trabajar el equilibrio.

Pelota de pilates Core Balance Amazon

Step

Los steps de fitness ocupan muy poco espacio y son un elemento ideal para ejercicios cardiovasculares. Se puede ajustar a dos alturas y, de esta forma, aumentar o reducir la intensidad de la sesión. Es perfecto para avanzar en la pérdida de peso y para trabajar también la coordinación.

Fit Step Issage Amazon

Con este equipamiento básico, algo de voluntad, paciencia y mucho esfuerzo podrás alcanzar las metas que te propongas. Perder peso, tonificar tus músculos y conseguir el cuerpo en forma y atractivo que siempre has querido está a tu alcance y puedes conseguirlo sin ni siquiera moverte de casa.