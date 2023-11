Fitness contra el cáncer de mama: este es el ejercicio que puede ayudarte a prevenirlo

En España, cada vez existe una mayor conciencia social acerca de la importancia de la práctica deportiva habitual para evitar infinidad de enfermedades. De entre todas las posibilidades que existen en el mercado para beneficiarnos de los efectos positivos del ejercicio sobre nuestro organismo, destaca una que los expertos apuntan como especialmente indicada para prevenir ciertos tipos de cáncer: el HIIT.

High-Intensity Interval Training es el desglose de las siglas de esta disciplina que ha ganado popularidad en los últimos tiempos debido a sus resultados contra la grasa, a favor de la salud cardiovascular y la mejora muscular. Vamos a descubrir por qué es tan recomendable practicar este deporte.

¿Qué es el HIIT?

El entrenamiento de intervalos de alta intensidad es un tipo de rutina deportiva fundamentada en sesiones de intervalos breves pero muy intensos, que alternan esfuerzo físico y recuperación.

El burpees es un ejercicio que-grasa por excelencia iStockphotos

El HIIT se distingue de otros tipos de deporte en que lleva a cabo en un periodo de tiempo corto (en torno a 15-20 minutos), capaz de llevar nuestras pulsaciones hasta el 80%. Puesto que llevamos a nuestro organismo a altas temperaturas derivadas del esfuerzo, este continúa quemando grasas durante el tiempo de recuperación, en el que se hacen ejercicios de menor esfuerzo.

En HIIT pueden entrar todo tipo de ejercicios, desde sentadillas, hasta burpees o elevación de rodillas, entre otros. Lo importante es la intensidad y el tiempo de cada serie. Un entrenador te trazará un plan personalizado.

¿Por qué es beneficioso este deporte de alta intensidad?

Entre sus múltiples beneficios, este tipo de entrenamiento mejora la capacidad pulmonar y cardíaca, aumenta la resistencia, quema calorías incluso horas después de haberlo practicado, aumenta la masa y la fuerza muscular, y ayuda a mejorar la resistencia a la insulina, puesto que aumenta el consumo de glucosa por parte del organismo.

El HIIT, un arma contra el cáncer

De la misma manera, el HIIT tiene la capacidad de aumentar la condición cardiovascular en los pacientes con cáncer de mama y otros tipos de cáncer, al tiempo que contribuye a rebajar los niveles de estrés a los que están sometidos este tipo de pacientes.

Semejante afirmación se desprende de un reciente estudio publicado en la National Library of Medicine de Estados Unidos, en la que puede verse también la relación directa entre HIIT y la mejora cardiosaludable. "Casi un 20 por ciento de los pacientes que se sometieron a entrenamientos de intervalos de alta intensidad obtuvieron una mejora considerable sobre sus aptitudes cardiorrespiratorias", expone el estudio científico.

Plan para una rutina de alta intensidad

Desde la cadena de gimnasios Brooklyn Fitboxing, la entrenadora Efthalia Tsimkas añade con respecto a los beneficios de este deporte que "a las pacientes de cáncer de mama y para aquellas que han superado la enfermedad, recomendamos entrenar tres veces a la semana de forma moderada, puesto que la mejoría es directamente proporcional".

Avalando esta implementación, la Organización Mundial de la Salud sugiere que se practiquen 30 minutos de ejercicio diario durante 5 días a la semana, con el objetivo de reducir hasta en un 70% el riesgo de recaída en casos de cáncer.

El deporte contra el cáncer

Como explica la entrenadora, "uno de los principales factores de riesgo para el cáncer de mama, además de la propensión genética, es el nivel de estrógeno en el cuerpo de una mujer. Los investigadores han demostrado que el ejercicio regular ayuda a mantener equilibrados los niveles de hormonas (las mujeres físicamente activas tienden a tener niveles más bajos de estrógeno en comparación con las inactivas), lo que reduce estos riesgos asociados al cáncer".

Cualquier tipo de ejercicio, practicado de forma asidua, es beneficioso contra el cáncer. Pixabay/lograstudio

Continuando con los argumentos a favor de la práctica deportiva, añade que "tener una rutina deportiva supone que las células inmunitarias tienen mayor respuesta respecto a enfermedades como el cáncer, así como también ventajas significativas para la salud mental".

La liberación de endorfinas durante el ejercicio contribuye a mejorar el estado de ánimo, reduciendo la ansiedad y, en consecuencia, detonando un impacto positivo en la prevención de enfermedades como el cáncer.

“Practicar ejercicio en general aumenta la fuerza muscular y disminuye la fatiga y, como beneficio psicológico, disminuye la ansiedad y los síntomas emocionales negativos asociados a la enfermedad del cáncer”, recalca la entrenadora de Brooklyn Fitboxing.

Otros ejercicios contra la enfermedad

Partiendo de la base de que cualquier actividad física es ya de por sí beneficiosa, además del HIIT existen algunos deportes especialmente positivos para prevenir la enfermedad. Entre ellos destaca caminar a paso ligero, un trabajo aeróbico de bajo impacto que puede contribuir a evitar la enfermedad si se practica a ritmo constante durante, al menos, dos horas y media semanales.

Guantes de fitboxing. Brooklyn Fitboxing

El levantamiento de pesas y otros ejercicios de resistencia ayudan a construir masa muscular magra y a acelerar el metabolismo. "El fitboxing (o boxeo sin contacto) contribuye a quemar calorías y a mejorar la salud cardiovascular. Se practica en sesiones de 47 minutos en las que se alternan golpes a un saco con ejercicios funcionales al ritmo de la música", explica Tsimkas.

Para finalizar con los deportes más aconsejables contra el cáncer, mencionar la natación, ejercicio de bajo impacto que involucra a todo el cuerpo y ayuda a bajar de peso, con todas las ventajas que eso conlleva. Y el yoga, que no solo mejora la flexibilidad y la fuerza, sino que reduce el estrés, un enemigo silencioso involucrado en el cáncer.

Referencias

Ito, S. (2019). High-intensity interval training for health benefits and care of cardiac diseases - the key to an efficient exercise protocol. World Journal of Cardiology, 11(7), 171-188. https://doi.org/10.4330/wjc.v11.i7.171

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate a nuestra nueva newsletter.