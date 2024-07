Fracturas por estrés: qué son, cómo se tratan y cuánto tiempo tardan en curarse

Las fracturas óseas son tan dolorosas y latosas que las temen personas de cualquier edad, sin embargo, hay un tipo de lesión que no tiene que ver con la vejez ni por un golpe traumático al tropezarse o caerse. Estas son frecuentes en deportistas, pero también pueden esconder deficiencias óseas o estar originadas por enfermedades como la diabetes, el sobrepeso o la osteoporosis, que causa más de 800 fracturas diarias en España.

La fractura por estrés no supone una fractura completa sino que se produce por pequeñas fisuras originadas por tensiones repetidas. Las extremidades inferiores, en concreto los pies, y la pelvis son las zonas especialmente más expuestas a esta lesión. En cuanto a las extremidades superiores (clavícula, húmero, muñeca) se identifican más claramente en deportistas que practican, por ejemplo, gimnasia o levantamiento de pesas.

El momento de la fractura se produce cuando el músculo está fatigado y pasa la carga al hueso, que se va agrietando progresivamente hasta que la persona ya notará la molestia, el dolor. Como informan desde el Colegio de Farmacéuticos de Valencia, estas fracturas pueden originarse por debilidad (deficiencia ósea) o por fatiga, cuando esa sobrecarga es repetitiva e intensa, propia del ejercicio físico.

Atención a la práctica deportiva

En el ámbito deportivo, la fractura por estrés es especialmente común cuando se realizan ejercicios repetitivos que tensionan los mismos músculos y también cuando la actividad física tiene lugar cambiando de superficie: de suelos más blandos a más duros. Probablemente la fractura aparecerá en el momento en el que aumentemos la frecuencia y/o la intensidad de esa actividad: más presión continuada, más riesgo.

Para evitar estas fracturas haciendo deporte es importante que la técnica de entrenamiento sea adecuada, de forma que no nos expongamos a riesgos evitables. En esta línea, el calzado es otro elemento fundamental que no se puede obviar: si no es adecuado para la actividad que realizamos, especialmente en el caso de caminar o correr por diferentes superficies, tendremos más papeletas para acabar sufriendo este tipo de fracturas.

Reposo durante semanas y antiinflamatorios

Como se ha indicado, se trata de un tipo de fractura que, con la debida atención y consulta médica ante las primeras molestias, no tiene por qué desembocar en una fractura completa. Una vez diagnosticada y si el ejercicio físico ha sido la causa, lógicamente la primera medida pasará por interrumpirlo.

La recuperación pasa por reposo y probablemente antiinflamatorios en un proceso que durará varias semanas, cuatro como mínimo, según el juicio del profesional médico con el que contemos. En este sentido, la fisioterapia puede ser una disciplina aliada en el sentido de liberar la sobrecarga del músculo que ha afectado a la extremidad en concreto. La vuelta a la actividad física que se realizaba con anterioridad no es descartable siempre y cuando la lesión se recupere totalmente y así se apruebe en consulta médica.

Referencias

MICOF (2024, mayo). Fracturas por estrés, ¿cómo se tratan y cuánto tardan en curarse? https://www.micof.es/ver/50317/fracturas-por-estres--%C2como-se-tratan-y-cuanto-tardan-en-curarse.html

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.