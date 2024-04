¿Existe realmente la alergia al deporte? Todo sobre la anafilaxia inducida por el ejercicio

Los avances en las investigaciones que respaldan la cantidad de beneficios que el deporte aporta a la salud, ha hecho cada vez más popular la práctica deportiva en España. El ejercicio físico influye directamente en el tipo de reacción por parte del cuerpo ante los alimentos ingeridos antes de haber llevado a cabo esta práctica. La anafilaxia puede ser un tipo de resistencia producida por el organismo en estos casos, y aunque es poco frecuente, puede tener graves consecuencias para la persona afectada, llegando incluso a causar la muerte.

¿Por qué es importante una figura experta a la hora de practicar deporte?

Realizar ejercicio de forma frecuente está vinculado con una mayor calidad de vida. El deporte nos ayuda a sentirnos mejor física y mentalmente, y en términos generales, nos ayuda a prevenir muchas enfermedades y dolencias. Aunque resulta paradójico, el deporte, que tantos beneficios para la salud aporta, también puede resultar perjudicial en este sentido. Y es que, en algunos casos donde la exigencia física que se requiere es desmesurada, el deporte puede llegar a causar efectos negativos para la salud. Así lo demostró un estudio publicado en el año 2023, donde los participantes expuestos a requerimientos físicos elevados resultaron tener un mayor riesgo de perder capacidades cognitivas.

Es muy importante seguir las indicaciones de un profesional del mundo deportivo a la hora de la preparación física y técnica, especialmente tratándose de principiantes. Guiarnos por un entrenador nos puede librar de sufrir graves lesiones, y nos permite conocer los posibles riesgos a los que nos enfrentamos con determinadas prácticas. Por otro lado, el entrenador aporta disciplina y apoyo, algo totalmente necesario a la hora de hacer deporte, que puede llegar a ser determinante en la experiencia de la persona que recurre a estos servicios.

Anafilaxia y deporte

La anafilaxia es un proceso que realiza el sistema inmunológico muy complejo de carácter multifactorial y supone una reacción hipersensible ante un elemento extraño. Diferentes tipos de alergias pueden desencadenar en un brote anafiláctico con consecuencias graves que pueden llegar a causar la muerte. La última fase de esta patología provoca el desglose de determinadas células, como los mastocitos y bastocitos, responsables de liberar moléculas causantes de síntomas de gravedad. La anafilaxia es una patología poco frecuente, su incidencia se estima en torno a un 1% de la población total. La sintomatología es variada e incluye: disminución de la presión arterial, dificultad respiratoria, erupción cutánea, náuseas, vómitos y pérdida del conocimiento.

Los alergólogos recomiendan evitar zonas verdes para hacer deporte si se padece de alergia. Engin Akyurt / Pixabay

El deporte también puede producir anafilaxia a algunas personas con sensibilización subclínica a determinados alimentos como el marisco o el huevo, entre otros. La predisposición genética también es influyente en este sentido. En ciertos casos, esta reacción alérgica de gravedad solo ocurre cuando este tipo de pacientes hacen deporte al poco tiempo de haber comido, puede ocurrir también cuando están reposo, pero es menos frecuente. Por otro lado, las personas que padezcan asma y/o rinitis alérgica tienen un mayor riesgo de desarrollar los síntomas más rápidamente y sufrir un ataque de anafilaxia.

¿Existe la alergia al deporte?

No existe la alergia al deporte, pero si puede suceder que en casos concretos la práctica deportiva desencadene en una reacción alérgica de gravedad. Estar expuestos al calor o vivir una situación de tensión emocional también puede provocar una reacción anafiláctica conocida como urticaria colinérgica, cuyo síntoma principal es una erupción cutánea generalizada.

Según Ángela Meijide, portavoz de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, la expresión clínica de la alergia inducida por el ejercicio puede suponer desde una urticaria hasta una reacción alérgica de gravedad, como es la anafilaxia. Es difícil llegar a un diagnóstico preciso debido a la variabilidad de los síntomas que suelen presentar las personas afectadas por la alergia inducida por el ejercicio. En la medida de lo posible, las personas propensas a sufrir este tipo de ataques deben disponer de un botiquín de emergencia, con antihistamínicos y corticoides.

Referencias

Is physical activity always good for you? The physical activity paradox. (2021) https://academic.oup.com/eurheartjsupp/article/23/Supplement_E/E168/6386352?login=false

Trajectories of occupational physical activity and risk of later-life mild cognitive impairment and dementia: the HUNT4 70+ study (2023) https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(23)00140-0/fulltext

