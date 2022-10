Este es la rutina que debes seguir en el gimnasio para no perder masa muscular después de los 40 años

A partir de los 40 años, todas las personas tenemos la tendencia a perder masa muscular, como consecuencia del deterioro tanto de las fibras musculares como de las neuronas motoras. Este declive es un proceso natural que no se puede detener, pero existen maneras de ralentizarlo significativamente.

Un deterioro difícil de medir

Un nuevo estudio, publicado en la revista académica American Journal of Physiology: Cell Physiology, ha encontrado que el entrenamiento con pesas fortalece la conexión entre las neuronas motoras y las fibras musculares, reduciendo de manera importante el declive de ambas y protegiendo las neuronas motoras de la médula espinal, esenciales para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo.

Hasta ahora, había resultado muy difícil documentar este efecto del entrenamiento con peso, en parte por la dificultad de tomar muestras de las zonas en las que las neuronas motoras de la médula espinal se conectan con las fibras motoras. Para solventar esto, los autores de este trabajo han optado por buscar por biomarcadores que se relacionen con la estabilidad de la unión.

Así, tomaron 38 hombres sanos, con una edad media de 72 años, y les hicieron cumplir con un programa intensivo de levantamiento de pesas durante 16 semanas. Como control, emplearon otros 20 hombres sanos con la misma edad de media, pero que no realizaron este entrenamiento.

El programa consistía en presión con las piernas, extensión con las piernas, flexiones de piernas y dos ejercicios de brazos.

Cuanto antes mejor

Los biomarcadores escogidos incluían síntomas como el dolor en las piernas o las punzadas en la espalda. En base a esto, los investigadores concluyeron que, aunque esta pérdida de músculo y neuronas motoras no es reversible, el entrenamiento conseguía reducirlo drásticamente.

Lógicamente, la consecuencia de esto es que el efecto es más pronunciado cuanto antes se comience a realizar de manera habitual el entrenamiento. Aún así, sí que subrayan que incluso empezar relativamente tarde en la vida (a los 65 o 70 años, dicen) tiene beneficios importantes.

Referencias

Casper Soendenbroe, Mette F. Heisterberg, Peter Schjerling, Michael Kjaer, Jesper L. Andersen, and Abigail L. Mackey. Human skeletal muscle acetylcholine receptor gene expression in elderly males performing heavy resistance exercise. American Journal of Physiology-Cell Physiology (2022). DOI: https://doi.org/10.1152/ajpcell.00365.2021