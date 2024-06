Esta es la mejor hora para entrenar si quieres mantener baja el azúcar en sangre, según los expertos

La diabetes de tipo 2 es una de las principales enfermedades metabólicas entre la población española, y su incidencia aumenta año tras año. El motivo de esta presencia creciente se relaciona con varios factores del estilo de vida de las personas, incluyendo la calidad de la dieta y los bajos niveles de actividad física.

Precisamente, una de las áreas más prometedoras para las intervenciones médicas en este sentido está en el ejercicio físico; con el fin de mejorar estas estrategias, un equipo de investigadores de la Universidad de Granada ha querido determinar de qué modo influye la hora del día en la que hacemos ejercicio en el modo en que metabolizamos la glucosa. Así, han encontrado que entrenar en las últimas horas del día se asocia a un metabolismo más estable de esta molécula.

El ejercicio, fundamental para regular el azúcar

Como detallan en el artículo al respecto publicado en el medio científico Obesity, para indagar en la cuestión estos autores tomaron datos recogidos en el ensayo clínico EXTREME de un grupo de 186 adultos con una edad media de 46,8 años de edad y un índice de masa corporal (IMC) medio de 39,2, lo que entra dentro de lo que los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) consideran obesidad.

Estas personas tuvieron que portar durante 14 días dispositivos que registraban su actividad física a lo largo del día, y otro sistema de monitorización continua de los niveles de glucosa. En función de estos datos, los investigadores categorizaron la actividad física diaria de cada participante en función de en qué franja horaria había tenido lugar la mayor parte de la misma.

En total, los voluntarios realizaron una media de 24 minutos de actividad física moderada a vigorosa cada día. Claramente, en aquellos días en los que los participantes habían estado activos sus niveles de glucosa en sangre fueron menores (entre 1mg/dL y 1,5 mg/dL) y más estables.

La influencia de la hora del día

Cuando también tenían en cuenta la hora del día en la que realizaban actividad física entre moderada y vigorosa, encontraron que las personas tendían a tener unos niveles inferiores de glucosa cuando se ejercitaban durante la tarde/noche (de media, 1.28 mg/dL más baja que en los días inactivos). Por el contrario, quienes completaban su actividad física por las mañanas o quienes la distribuían a lo largo de todas las horas del día no mostraron estadísticamente niveles de glucosa más bajos que los de los participantes inactivos del estudio.

Esta asociación, además, era todavía más robusta en aquellos participantes que tenían problemas de regulación de los niveles de glucosa; y se daba de la misma manera en los varones y en las mujeres.

Los autores advierten de que aún será necesario llevar a cabo estudios posteriores para estudiar la asociación entre el momento del día en el que tiene lugar la actividad física y entre la regulación de los niveles de azúcar en sangre. Sin embargo, opinan que este descubrimiento podría ayudar a las personas con diabetes de tipo 2 o resistencia a la insulina a maximizar los beneficios que para ellas tiene la actividad física.

Referencias

Antonio Clavero-Jimeno, Manuel Dote-Montero, Jairo H. Migueles, Alba Camacho-Cardenosa, Maddi Oses, Jon Echarte Medina, Juan M. A. Alcantara, Manuel Muñoz-Torres et al. Impact of lifestyle moderate-to-vigorous physical activity timing on glycemic control in sedentary adults with overweight/obesity and metabolic impairments. Obesity (2024). DOI: https://doi.org/10.1002/oby.24063

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.