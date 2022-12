El músculo que activa el metabolismo para quemar grasa sin esfuerzo

El sobrepeso y la obesidad clínicas son un problema de salud frecuente y potencialmente grave, ya que supone un factor de riesgo para varias patologías importantes (como las enfermedades cardiovasculares o la diabetes). Por ello, puede que nuestro profesional médico nos recomiende perder peso (lo que no debe intentarse por motivos puramente estéticos, sino médicos y bajo supervisión profesional).

Si es así, probablemente deberemos cuidar aspectos de nuestra vida cotidiana como la alimentación y realizar un régimen habitual de ejercicio físico. En este último aspecto, existe un ejercicio que requiere muy poco esfuerzo pero que puede acelerar nuestro metabolismo y, así, la 'quema' de grasa corporal.

Reduce los niveles de glucosa en sangre

Tal y como indica un grupo de investigadores de la Universidad de Houston (Estados Unidos) en un artículo publicado en el medio especializado iScience, la clave está en un músculo llamado sóleo, localizado en las piernas entre la rodilla y el tendón de Aquiles.

Estos autores, concretamente, reclutaron a 25 hombres y mujeres de diferentes edades y monitorizaron, entre otros, parámetros como su índice de masa corporal (IMC) o sus niveles de condición física. Teniendo en cuenta esto, se les puso a hacer flexiones de sóleo durante cuatro horas y media diarias y se observó el efecto del ejercicio sobre su metabolismo.

Este régimen lograba reducir los niveles de glucosa en sangre y la necesidad de insulina, dos valores metabólicos implicados en el desarrollo de patologías como la diabetes o la obesidad. Por ello, concluyen, activar el sóleo puede convertirse en una ayuda terapéutica para afrontar estos problemas.

Cómo hacer flexiones de sóleo

Además, este tipo de ejercicio logró que el metabolismo de las grasas trabajase con el doble de eficacia, reduciendo así también el nivel de grasa presente en la sangre. Los investigadores, en vista de esto, afirman que la flexión del sóleo es más eficaz para elevar el metabolismo que el ejercicio o el ayuno intermitente.

El ejercicio de flexión del sóleo es muy sencillo, y puede incluso realizarse mientras se desarrolla un trabajo de oficina o se estudia: consiste en sentarse con los pies firmemente plantados en el suelo y elevar y descender los talones.

Referencias

Hamilton MT, Hamilton DG, Zderic TW. A potent physiological method to magnify and sustain soleus oxidative metabolism improves glucose and lipid regulation. iScience (2022). DOI: 10.1016/j.isci.2022.104869.