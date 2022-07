El ejercicio que tienes que hacer el fin de semana para compensar la falta de tiempo el resto de días

A estas alturas, la importancia de hacer ejercicio físico de manera habitual para mantener una buena salud puede considerarse una casi una obviedad. Pero la teoría, por desgracia, es más sencilla que la práctica, y muchas personas no logran sacar tiempo entre diario para hacer deporte.

Entrenar diariamente o en fin de semana

Con todo, puede ser que no sea necesario lograr ese tiempo entre semana, cuando la mayoría de las personas trabajan, y que en cambio baste con sacar suficiente tiempo durante el fin de semana.

Así lo concluye un estudio llevado a cabo por un equipo internacional de científicos y publicado en el medio especializado JAMA Internal Medicine. En dicho trabajo se analiza una amplia cohorte de adultos (350.978 sujetos, concretamente) cuyos datos (incluyendo patrones de actividad física y otros parámetros concernientes a la salud), registrados entre 1997 y 2013, se encuentran registrados en la estadística US National Health Interview Survey. Toda esta información, a su vez, se pudo en relación con el Índice Nacional de Muertes del país norteamericano.

Mediante este enfoque, los autores encontrando que, en aquellos adultos que cumplían con los requerimientos mínimos en intensidad y tiempo de ejercicio total para cada semana (en base a las recomendaciones de la OMS, 150 a 300 minutos semanales de ejercicio moderado o 75 a 100 minutos semanales de ejercicio vigoroso), no existían diferencias significativas en la mortalidad de quienes distribuían esta actividad a lo largo de toda la semana y quienes, por el contrario, la concentraban en los días del fin de semana.

Hacer ejercicio en cualquier momento disponible

Lo que subrayan es que lo verdaderamente importante es alcanzar los tiempos recomendados todas las semanas, más que el modo en el que esta actividad física se hace encajar con los avatares de la vida diaria.

En esta línea, los investigadores recuerdan que, entre los participantes del estudio y durante el lapso de tiempo en el que estuvieron involucrados de media (10,4 años) 22.000 personas fallecieron; la probabilidad de estar entre estos sujetos era mucho mayor en aquellas personas que no cumplían con los requerimientos de actividad física de manera regular.

Así, incluso si normalmente tenemos poco tiempo para dedicar al ejercicio físico, merece la pena hacer el esfuerzo de encontrarlo en aquellos días en los que sí que dispongamos de él: los beneficios para nuestra salud son claros.

Referencias

dos Santos M, Ferrari G, Lee DH, et al. Association of the “Weekend Warrior” and Other Leisure-time Physical Activity Patterns With All-Cause and Cause-Specific Mortality: A Nationwide Cohort Study. JAMA Intern Med. Published online July 05, 2022. doi:10.1001/jamainternmed.2022.2488