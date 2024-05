Este es el tiempo que debes tardar en hacer un kilómetro caminando si quieres perder peso y estar en forma

Caminar puede ser un método ideal de desconexión y liberación de pensamientos; así como una forma perfecta para comenzar a realizar ejercicio físico si somos inexpertos, o nuestras condiciones particulares no nos permiten realizar deportes de alta intensidad. Por ser un hábito saludable y accesible para la gran mayoría, son cada vez más las personas de España y todo el mundo que encuentran en caminar una forma amable de mantenerse en forma. Para alcanzar objetivos reales es importante marcarse determinadas metas, como por ejemplo, fijar el tiempo que debemos emplear en andar 1 km.

¿Caminar es un deporte?

Aunque puede ser un pasatiempo para muchos, caminar es un ejercicio aeróbico que requiere un gasto de energía, cuya repercusión en el físico y la salud de las personas que lo practican puede variar en función de diferentes factores, como el ritmo, el ambiente y las condiciones físicas, entre otras.

En cualquier caso, caminar aporta grandes beneficios a la salud. Previene enfermedades cardiovasculares, fortalece los huesos y la musculatura, ayuda a mantener niveles idóneos de azúcar en sangre, mejora el equilibrio, la coordinación y el estado de ánimo.

Dependiendo del tipo de caminata que elijas, puede tratarse de una práctica de baja o media intensidad que tendrá unos resultados menos inmediatos que los de otras actividades aeróbicas, pero que, si se practica de forma diaria o regular puede llegar a tener un impacto tremendamente positivo en el estado de salud.

¿Qué tiempo debemos tardar en caminar 1 km?

Si nuestro objetivo es mantenernos en una buena forma física y perder algo de peso es importante fijar un tiempo máximo para recorrer ciertas distancias.

Según Michele Stanten, entrenadora profesional y fundadora de de mywalkingcoach.com, establecer un método determinado a la hora de salir a caminar puede aumentar la motivación y mejorar los resultados de la práctica. Para ello, es conveniente ser conscientes de la velocidad y el número de pasos que empleamos en el ejercicio. La entrenadora afirma que una buena forma de entrenar y mantener en buen estado nuestra salud cardiovascular es dar al menos tres paseos cortos diarios de diez minutos de duración aproximadamente.

Un padre y una madre pasean a su bebé. Marcos del Mazo

Generalmente, para caminar 1 km se necesita emplear una media de entre 9 y 14 minutos. Si nuestro caso particular se acerca más a los 14 minutos que a los 9 no es relevante, podemos dividir los paseos en varios con trayectos más cortos, y así desgastarnos menos. Lo realmente importante es evitar el sedentarismo y aumentar la actividad física diaria, siendo así, notaremos beneficios significativos, tanto a nivel físico como a nivel mental.

El sedentarismo a la inexistencia de actividad física durante menos de 30 minutos diarios. La Organización Mundial de la Salud señala que está relacionado con una mayor mortalidad.

Una vez adquirida la rutina de salir a caminar a diario, es muy probable que deseemos aumentar el ritmo de la marcha. Michele Stanten aporta unas pautas sencillas para lograrlo que podrás encontrar, junto a otros consejos, en su libro "La solución para caminar". Entre estas indicaciones destacan; caminar con los brazos flexionados, mantener una buena postura, dar pasos más cortos y alternar ritmos intensos y moderados.

Beneficios de caminar

Como hemos apuntado, incorporar la práctica de caminar a nuestra rutina conlleva a una repercusión muy positiva tanto a nivel físico como mental.

Caminar ayuda a mantener un peso saludable y nos ayuda a adelgazar, ya que caminando a buen ritmo perdemos grasa corporal acumulada y activamos el metabolismo.

Caminar mejora la salud cardiovascular y previene padecer enfermedades del corazón. Un nuevo estudio, publicado en Journal of the American Geriatrics Society, confirma y hace especial hincapié en los grandes beneficios que caminar supone para la salud del corazón, suponiendo esta práctica un factor diferencial de la calidad de vida de las personas, especialmente en las mujeres de edad avanzada. Además, caminando fortalecemos la musculatura y combatimos el envejecimiento.

Por otro lado, caminar influye directamente en nuestra salud mental.

Caminar mejora nuestro estado de ánimo, nos ayuda a rebajar la tensión acumulada y reducir el estrés y la ansiedad. Caminando liberamos nuestra mente y focalizamos nuestros pensamientos en aspectos más positivos, especialmente si realizamos esta práctica en la naturaleza.

Referencias

Michele Stanten y Lee Scott, "The Walking Solution: Get People Walking for Results" (2019). The association of walking pace and incident heart failure and subtypes among postmenopausal women https://agsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jgs.17657

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.