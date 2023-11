Cómo perder peso en la menopausia: los mejores ejercicios y la dieta recomendada

En ocasiones, la llegada de la menopausia es algo temido entre las mujeres. El cambio hormonal que se produce en nuestro organismo puede llegar a alterar la calidad de vida. Por eso, a partir de los 50 años, la edad media en España en la que produce la retirada de la menstruación, hay que atender más si cabe a la salud. Y, es que, condiciones médicas que antes parecían estar controladas, pueden aparecer sin previo aviso.

La caída de estrógenos que se produce al retirarse el período, hace que nuestro cuerpo esté menos protegido. En un reciente estudio, se ha demostrado que una vez llega la menopausia, las mujeres pueden llegar a experimentar una subida en el colesterol. Esto se debe a que las hormonas antes funcionaban a altos niveles y actuaban como barrera. Pero, una vez que estas descienden y se sigue con el mismo estilo de vida, pueden llegar a provocar sobrepeso y este a su vez enfermedades cardiovasculares, entre otras.

Por eso, desde las consultas médicas, como la de ginecología, recomiendan que se tenga una especial atención en el cuidado de la salud durante estos años, pero también antes, que sirva así de prevención. No obstante, hay una serie de ejercicios y una dieta recomendada que puedes seguir para evitar ese aumento de peso tan característico en esta época.

Ejercicios recomendados en la menopausia

Hacer ejercicio en la menopausia es esencial para reducir el riesgo cardiovascular. Marcus Aurelius / Pexels

El primer afrontamiento de la menopausia debe comenzar por el ejercicio. La desprotección del cambio hormonal hace que el cuerpo no pueda seguir en las mismas condiciones con el mismo estilo de vida. Por tanto, si el ejercicio no forma parte de tu rutina habitual, hay que cambiarlo. Está demostrado que hacer deporte regula muchas otras hormonas como las endorfinas. Con ella menos estrés y menos ansiedad, y por ello menos ganas de atacar la nevera. Y es que, hacer ejercicio te permitirá paliar ese efecto de aumento de peso que trae la menopausia.

Cualquier deporte es bueno si gozas de buena salud. No obstante, si por tema edad puede llegar a verte algo oxidada, los ejercicios que recomiendan los expertos son muy fáciles. Y, es que, los profesionales médicos recomiendan deporte diario de al menos 30 minutos, por lo menos cinco días de la semana. En consulta, los más recomendados son los siguientes:

Nadar.

​Montar en bici.

​Correr.

​Caminar.

Estos ejercicios se hacen a nivel aeróbico, es decir, que son de baja o media intensidad y, por tanto, fáciles de realizar. Son buenos para bajar de peso porque queman grasas y además favorecen la actividad cardíaca, ya que necesitan un control en la respiración. Estos ejercicios, además, puedes combinarlos con otras actividades como bailar o subir escaleras, incluso, con yoga o pilates.

¿Qué dieta es mejor seguir con la menopausia?

Cabe destacar que el aumento de peso en la menopausia no es intrínseco. Es decir, no porque se retire el período, se engorda. Sí lo hace el estilo de dieta que lleves en tu día a día. Si la comida ultraprocesada, las grasas o la bollería está entre tu dieta, puede que tus estrógenos las haya podido mantener a raya. Pero estos, una vez que pierdan su función de alto nivel que es la generación de óvulos, te dejan desprotegida haciendo que lo que antes estaba controlado, ahora te aumente de peso.

Por ello, los médicos recomiendan seguir una dieta variada mediterránea para evitar y prevenir este efecto. Lo primero que advierten es que si ya has pasado el umbral de los 50 años, debes ingerir menos cantidad de comida, ya que la menopausia hace que se necesite menos requerimiento energético. Además, deberás seguir una dieta rica en vegetales, añadiendo legumbres y pescados bajos en grasa.

La dieta mediterránea se basa principalmente en el consumo de vegetales. Getty Images/iStockphoto

Consume más frutos secos como la nuez y también fruta variada. Se recomienda que los cereales que se consuman sean integrales, lo menos procesados posible y ricos en fibra. Y hay que limitar el consumo de carnes rojas y el pollo, así como el consumo de alcohol. Utiliza aceite de oliva o vegetal y evita la tentación del dulce, ya sea en bebidas azucaradas o postres y tartas con exceso de azúcares.

Con la incorporación del ejercicio y de la dieta, es importante que se consulte con especialistas para saber cuál debe ser tu aporte calórico y de energía. La llegada de la menopausia puede conllevar cambios en la vida de la persona y, por tanto, solo la ayuda de profesionales que se basen en el expediente médico concreto podrán recomendar las mejores opciones para tu salud.

Referencias

Aumento de peso a causa de la menopausia: detén la panza de la mediana edad. (2019, 31 julio). Mayo Clinic. https://www.mayoclinic.org/es/healthy-lifestyle/womens-health/in-depth/menopause-weight-gain/art-20046058

