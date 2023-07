Cómo entrenar en verano: precauciones y consejos si vas a hacer deporte con calor

Cuando las condiciones climatológicas son duras -bien sea invierno o verano- hay que tener especial cuidado si entrenamos. La constancia es uno de los aspectos clave para integrar una rutina deportiva con éxito en nuestro día a día, pero debemos ser conscientes y responsables de las necesidades y riesgos que conlleva hacerlo en circunstancias poco favorables, como son las altas temperaturas de verano.

Entonces, ¿es recomendable entrenar en los días de calor? Sí, siempre y cuando tomemos una serie de precauciones.

Consejos para entrenar en verano

No subestimes el peligro del calor en tus entrenamientos. Toma nota de estos consejos antes de cometer una imprudencia.

No te exijas de más

El calor aumenta el estrés y los niveles de cortisol en el cuerpo. Eso hará que, durante el entrenamiento, estés más nervioso e incómodo de lo normal. Es importante que, durante esta época del año, ajustes tu esfuerzo y no te exijas más de lo necesario. No tienes que demostrar nada a nadie. No antepongas el deporte a tu propia salud.

Vigila los horarios

Entrenar bajo sol, a las 13:00 PM, en pleno mes de agosto… no es una buena idea. Durante las épocas de calor, incluso las noches pueden tener temperaturas altas y elegir bien tus horas de entreno en crucial.

Lo más recomendable es que entrenes a primera hora de la mañana o a última hora del día. De esta manera, evitarás las temperaturas máximas. En caso de que no puedas aprovechar las horas más frescas procura hacerlo en la sombra y bebe mucha, mucha agua.

Escucha a tu cuerpo

Si el calor es elevado y te sientes fatigado y cansado, incluso antes de salir a entrenar, quizás no sea un buen momento para empezar con tu entrenamiento. Escucha a tu cuerpo, él quiere lo mejor para ti. Si un día no entrenas, no pasa absolutamente nada. Seguro que tu motor lo agradece y, al día siguiente, das el máximo de ti mismo.

No olvides protegerte del sol

Aunque pueda parecer algo obvio, a día de hoy, existen personas que todavía no usan protector solar cuando van a entrenar. Un protector solar que, recordemos, hay que usar durante todo el año, pero más aún en verano.

Evitar las quemaduras solares no solo van a proteger tu piel, sino a todo tu organismo. El protector solar no solo evitará esas quemaduras, también creará una capa de hidratación con la que te ayudará a sentirte mejor en tu entrenamiento.

Come bien, come sano

Ni saltarse comidas, ni comer cualquier cosa. El cuerpo necesita nutrientes básicos y cuando lo sometes a rutinas de entrenamiento es muy importante prestar atención a la alimentación. No solo comer de manera saludable y equilibrada sino también cubrir toda la demanda de proteína que nuestros músculos requieren.

Elige bien la ropa de entrenar

Si este aspecto es importante todo el año, tanto si entrenas en exterior como en interior, durante el verano cobra especial importancia. Una equipación adecuada no solo es aquella que te ayuda a entrenar más cómodamente, sino que también se adapta a las condiciones. Asegúrate de tener ropa transpirable, de tonos claros y confeccionada con tejidos frescos.

Presta atención al calzado

Tan importante es la ropa como las zapatillas. Además de hacerte con un calzado acorde a tu pisada y necesidades, debes tener en cuenta el tipo de entrenamiento que practicas. Es fundamental que sea transpirable y que te ofrezca una buena sujeción.

Mucha hidratación

Cuando practicas deportes en condiciones de calor, tu cuerpo tiende a perder más líquidos a través del sudor para regular la temperatura corporal. Esto puede llevar a una deshidratación rápida si no se toman las medidas correctas. Bebe frecuentemente para mantener el equilibrio.

Para saber si tienes una hidratación adecuada, recuerda que tu orina es tu mejor aliada. En caso de que sea amarillenta o tenga un color turbio, tu cuerpo está pidiendo más agua a gritos. Si es de tono claro-transparente, estás dándole lo que necesita.

Ojo con los golpes de calor

Uno de los mayores riesgos a la hora de entrenar en verano es sufrir un golpe de calor. Y es algo que no podemos tomar a la ligera, dado que puede suponer graves complicaciones para la salud. Especialmente durante el verano, debes conocer de qué se trata y cómo evitarlos.

Si te sientes un poco aturdido, para inmediatamente. Un golpe de calor puede provocar convulsiones, fiebre y hasta inconsciencia, con resultados incluso mortales. Hidrátate y enfría tu cuerpo de forma paulatina.