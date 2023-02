Claves para mejorar tu entrenamiento en el gimnasio

Obtener unos buenos resultados con tu entrenamiento rutinario no solo se basa en darlo todo en los ejercicios abdominales, sobre la elíptica o levantando peso. Para alcanzar realmente los objetivos que buscas, es necesario tirar de constancia, perseverancia y dedicación. Como es lógico a veces no estamos al 100% y necesitamos un empujón motivador. Por eso te vamos a ayudar con una serie de claves fundamentales para que tengas un buen rendimiento. Desde consejos a pautas de ejercicio pasando por claves de alimentación y suplementación.

Sé constante y flexible

La clave principal es mantenerse siempre constante en el entrenamiento. Ser consecuente con los días programados que tienes para realizar ciertos ejercicios y, por supuesto, realizarlos. Aunque eso no quita que también tenemos que ser flexibles con nosotros mismos, ya que puede surgir cualquier imprevisto que nos saque de nuestra rutina previamente marcada. Si esto ocurre, siempre puedes cambiar el día o la hora de tu entrenamiento.

Sé paciente y progresivo

Los resultados nunca se obtienen de un día para otro. En muchas ocasiones queremos ver resultados en el menor tiempo posible, y si en unas semanas no notamos ningún cambio, esto nos puede desmotivar. No podemos caer en este error, ya que cada persona y cada cuerpo necesitan de unos tiempos. Por ello es muy importante ser progresivo en tu entrenamiento e intentar no abarcar más de lo que nuestro cuerpo puede soportar o no está acostumbrado. Eso nos ayudará a acelerar el proceso de cambio. Empieza poco a poco y ve subiendo de intensidad.

Procura marcarte ciertos objetivos realistas que puedas alcanzar e ir escalando progresivamente Getty Images

Márcate objetivos alcanzables

Todos tenemos un ideal que aspiramos alcanzar, ya sea un cierto tipo de físico, obtener más masa muscular o poder ganar una determinada fuerza o resistencia. Olvídate de las metas a largo plazo, ya que esas nos pueden hacer caer en frustración al ver que, como es lógico, tardamos en alcanzarlas. Empieza por pequeñas metas y objetivos a corto plazo. Tú mismo te darás cuenta hasta dónde puedes abarcar con cada entrenamiento y sabrán cuánto te puedes exigir. La motivación llega al ver cómo alcanzas esos objetivos y que estos dan pie a otros mayores paulatinamente.

Varía tus rutinas

Intenta no caer en una rutina de entrenamiento que se alargue demasiado en el tiempo. Esto parece que no, pero a la larga nos puede llegar a aburrir bastante y hacer que perdamos la motivación y ganas por entrenar. Si ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer y lo tenemos muy visto, no tendremos ganas de ponernos a ello. Y no solo eso, sino para que nuestro propio cuerpo no se acostumbre y cada cierto tiempo le demos nuevos ejercicios con los que moverse, siendo lo ideal variar entre unas ocho o doce semanas.

Equípate

Es esencial tener un equipamiento apropiado para tus entrenamientos. Comenzando por la ropa, la cual se debe ser siempre cómoda y, por supuesto, adaptarse al tipo de ejercicio que estás realizando. Procura que sea flexible y transpirable, ya que te ayudará a no estar incómodo durante los ejercicios. Del mismo modo, no olvidemos que siempre puedes optar por tomar algún tipo de suplementación, ya sean vitaminas o proteínas, en el caso de que quieras obtener ciertos resultados y vayan acordes a tu alimentación. Un aliado muy importante que no tiene que suponer un gran desembolso. Para ahorrar en tus compras, compartimos contigo este descuento Myprotein del 38% que tenemos en exclusiva esta semana en Descuentos 20minutos.

Es fundamental dejarnos al menos un día de descanso para que nuestro cuerpo se recupere y evitar lesiones Shutter4U

Diviértete

Aunque parezca una obviedad, no olvides divertirte durante tus entrenamientos. Enfrentarte al ejercicio como un suplicio no es sostenible en el tiempo. De hecho, ni siquiera conveniente, ya que esto a la larga puede hacerte perder el interés si tú mismo notas que no te lo estás pasando bien, lo que puede repercutir de manera directa en tu constancia. Intenta hacer siempre ejercicios que te gusten, al igual que encontrar los momentos del día en los que te sientas con una mayor motivación. Y si es en compañía ¡mucho mejor!

Descansa

La misma importancia tienen los días de descanso que los días de entrenamiento. Si realizamos sesiones de entrenamiento sin darnos siquiera un día de descanso, esto puede repercutir en agotamiento e incluso provocar lesiones. Ofrecernos un día de descanso al menos para que el cuerpo se recupere es extremadamente importante. Al igual que un buen descanso, ya que durmiendo lo suficiente, durante unas 8 horas, te recargarás tanto física como mentalmente para volver a tu entrenamiento habitual con las pilas cargadas.