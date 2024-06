Caminata Teabag: la rutina impulsada por un grupo de cómicos para quemar más calorías

A estas alturas nadie duda ya de los beneficios del ejercicio para el bienestar general, aunque sea la actividad más tranquila y sin pretensiones, como puede ser un paseo. En la medida de las posibilidades de cada uno, variar la intensidad de esa caminata e incluso alternar los tipos de paso puede incrementar también la quema de calorías: es una deducción que la ciencia le debe al mítico grupo humorístico británico Monty Python.

Pese a no estar en activo desde hace décadas, los sketchs de los Monty Python siguen recordándose. Saltaron a la fama en los años sesenta a partir de la emisión del programa Monty Python's Flying Circus (El Circo Ambulante de Monty Python), estrenado en 1969 en la BBC. Solo cuatro temporadas valieron para que se convirtiesen en un fenómeno mundial. De sus seis integrantes, varios continuaron sus carreras de actores mientras que Terry Gilliam afianzó su carrera como director de cine.

Traspasar las fronteras del circuito británico en un tiempo de producción tan corto y con una influencia palpable tanto tiempo después ha llevado a los medios a comparar a los Monty Python con los Beatles. Algo realmente peculiar que se traslada ahora a la ciencia, ya que uno de sus sketchs, Ministry of Silly Walks (Ministerio de Paseos Tontos), ha servido para estudiar los efectos de caminar de formas diferentes analizando al señor Teabag y al señor Putey, sus dos protagonistas.

Cuál es el secreto de míster Teabag

Quién podía imaginar que un skecth sobre la burocracia del gobierno filmado en 1969 se convertiría más de 50 años después en objeto de estudio sobre la pérdida calórica. Así ocurrido gracias a un equipo de investigadores norteamericanos que han analizado si cambiar la forma de andar beneficia al gasto calórico.

En el citado sketch, míster Teabag recorre las calles y dependencias de ese ministerio inventado alternando grandes zancadas, pasos cortos, flexionando rodillas, girando sobre sí mismo… Todo un recital de las posibilidades de las extremidades inferiores que ha despertado el interés científico.

La ‘caminata tonta’ quema más calorías que la normal

Publicado en el British Medical Journal, el estudio ha contado con participantes de diversas edades que han recreado la silly walk (caminata tonta) del señor Teabag para ver su repercusión en el organismo. Durante 30 minutos, adultos sanos de entre 22 y 71 años han imitado algunas de las formas de caminar de los protagonistas del sketch.

En el estudio Quantifying the benefits of inefficient walking: Monty Python inspired laboratory based experimental study se ha comparado la marcha de baja y alta intensidad. A través de tres pruebas de cinco minutos, una de libre estilo y dos imitando al señor Teabag, se calculó la velocidad promedio, el consumo de oxígeno y el gasto de energía de cada participante. Esta caminata tonta requiere 2,5 veces más de energía que una normal, por lo que el gasto calórico es también mayor.

Como conclusión, el estudio estima que una caminata tonta durante un 11 minutos diarios podría equivaler a 75 minutos de actividad física intensa semanales.

Referencias

Gaesser G. A., Poole, D. C., Angadi, S. S. (2022). Quantifying the benefits of inefficient walking: Monty Python inspired laboratory based experimental study. British Medical Journal. https://www.bmj.com/content/379/bmj-2022-072833

