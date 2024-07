Algunos de los ejercicios por excelencia que no pueden faltar en nuestra rutina en el gimnasio son las sentadillas y el peso muerto. La realización del ejercicio de las sentadillas, según la revista médica, Mayo Clinic, es imprescindible para trabajar músculos como los isquiotibiales, los cuádriceps y los glúteos. Mientras que, por otro lado, el peso muerto, además de trabajar las piernas, también fortalecerá los músculos de la espalda, del core, incluso de los brazos.

Y es que expertos del fitness como el equipo de Fuertafit aseguran la importancia de entrenar las piernas y la musculatura de los glúteos para mejorar nuestra calidad de vida, lograr un mayor equilibrio estático, e incluso prevenir lesiones futuras manteniendo un estado saludable en nuestros tendones y ligamentos.

Cable pull-through para la musculatura de los glúteos

Aunque el ejercicio del cable pull-through es menos conocido que el peso muerto, las sentadillas o el 'hips thrust', tiene numerosas ventajas para quienes buscan trabajar la zona de los glúteos en el gimnasio. Y es que, es uno de los ejercicios más fáciles que podemos incluir en nuestra rutina en el gimnasio, ya que solo necesitamos una cuerda de agarre y una polea.

Una vez enganchada la cuerda de agarre a la parte baja de la polea, debemos ponernos de espaldas con las piernas abiertas (un poco más de nuestra cadera) y agarrar la cuerda. De esta forma, realizaremos un movimiento de atrás hacia delante con el empuje de las caderas, asegurándonos que en el recorrido se activan los glúteos.

Es un ejercicio muy sencillo de hacer, pero con el que hay que tener cuidado y no cargar demasiado la espalda. Por eso, es importante tener una buena técnica y fijarnos en que el movimiento sea de atrás hacia adelante y no de arriba hacia abajo, es decir, que los brazos vayan en dirección a la polea y no al suelo.

Otros ejercicios para glúteos, según un entrenador

El entrenador personal, Sergio Peinado, asegura en un vídeo en su perfil de Instagram que hay otros muchos ejercicios de glúteo que se deben incluir en nuestra rutina fitness.

Empujes de cadera donde el glúteo trabaja sobre todo en acortamiento. Ejercicios como la subida a cajón donde el glúteo esté en elongación (más estirado de lo habitual). Ejercicios con predominancia de la cadena posterior como un peso muerto con énfasis en los glúteos y los isquiotibiales, y no en los cuádriceps. Ejercicios que trabajen el glúteo como en abducciones de cadera.

Es importante entrenar controlando bien la técnica de cada ejercicio para no hacernos daño y evitar lesionarnos. Por eso, es esencial priorizar hacer la rutina de la manera correcta antes de pensar en subir el peso en cada entrenamiento.

