Tres beneficios de practicar yoga al amanecer este verano

El yoga es una práctica para el cuerpo y las mente que se ha afianzado, y mucho, en España. Dedicarnos un tiempo a nosotros, parar, escucharnos, estirar cada músculo y encontrar el equilibrio que el ritmo de vida frenético nos roba cada día empieza a ser una rutina absolutamente imprescindible.

Teniendo en cuenta que el yoga es beneficioso en cualquier momento del día en el que encontremos un hueco para el autocuidado, lo cierto es que los expertos recomiendan practicarlo a primera hora de la mañana, a ser posible en ayunas, para obtener todos los beneficios que este ejercicio puede proporcionarnos.

1. El momento perfecto para eliminar toxinas y el autocuidado

Sonia Lucena, del Centro Estético Integral Método FIVE, tiene claro que "practicar yoga a cualquier hora del día o de la noche va a ser siempre muy beneficioso. Sin embargo, si se practica por la mañana, descansados y con la mente aún 'limpia', va a ayudarnos a aumentar la energía, a prepararnos para la rutina del día, a enfocarnos en una actitud más positiva y a activar el metabolismo".

Además de todo lo anteriormente dicho, practicar yoga al amanecer estimula el sistema linfático y nos ayuda en la eliminación de toxinas para comenzar el día de la mejor manera, reseteados.

Lucena, además, añade que "uno de los beneficios más significativos en mi opinión de practicar yoga en ayunas consiste en que nos ayuda a establecer una rutina de autocuidado, a hacernos conscientes de empezar el día haciendo algo por nuestra salud física y mental. No hay nada más recomendable que comenzar el día sabiendo que estamos sanos y equilibrados, la verdadera base del bienestar".

2. En ayunas escuchas mejor tu cuerpo

La segunda gran ventaja de entregarnos al autocuidado al amanecer es que lo haremos sin interferencias en nuestro sistema digestivo, sin alimentos que entorpezcan la correcta circulación de la sangre. En este punto, la experta en entrenamiento y nutrición Verónica Costa, del Grupo Vikikos, nos ofrece su visión inspiradora.

"Una de las preguntas más frecuentes con las que me encuentro siempre es ésta: ¿a qué hora es mejor practicar yoga?. Mi respuesta siempre es la misma: cuando sea mejor para ti. La razón es sencilla. Un yogui debe adaptar la práctica a su vida y no al revés, a sus necesidades, tiempo y espacio; sin entrar ahora mismo, en que el yoga no es sólo asanas (posturas físicas)".

Sin embargo, hay maneras de ejecutar esas asanas para obtener mejor sus beneficios. "Las asanas que nos han legado los yoguis hace más de cinco mil años nos ayudan a restaurar el equilibrio físico-mental y a potenciar la integración cuerpo-mente. Por lo que durante su ejecución se establece un diálogo silencioso entre el cuerpo y la mente que nos permite explorar nuestra realidad fisiológica".

Y añade: "no se trata de domar el cuerpo, sino de comprenderlo, cuidarlo y desarrollarlo desde la escucha interior. Es un proceso de sensibilización en el que tomamos conciencia de cómo ayudar a nuestro cuerpo a satisfacer sus necesidades legítimas como respirar, estirarse, comprimirse, expandirse, movilizarse, flexibilizarse, fortalecerse, relajarse, tonificarse, afirmarse y expresarse".

Dicho esto, Costa se inclina más por la idoneidad de practicar yoga al amanecer y en ayunas, y lo argumenta de la siguiente manera.

"Para intensificar esta autoescucha corporal en la que la consciencia empapa cada miembro, órgano, tejido y célula de nuestro cuerpo, será siempre más fácil si lo hacemos no sólo con la digestión finalizada, haciendo que la circulación de la sangre llegue a nuestro músculos y no desviándola al estómago; sino también con vejiga e intestinos evacuados.Por eso, la hora ideal para este proceso de sensibilización será por la mañana".

En el caso de que no sea posible, la entrenadora recomienda "esperar al menos 4 horas antes de practicar y que no sea después de una comida copiosa, sino que comiences tu práctica de yoga con alimentos saludables. Si prácticas antes de dormir, elige ejercicios suaves que faciliten la relajación como sería el yin, nidra, pranayamas o meditación. Lo importante es que siempre, tanto dentro como fuera de la esterilla, trates a tu cuerpo con amor, sin forzar, ni violentarlo".

3. El sistema nervioso, al despertar, está más tranquilo

Ale Llosa, creadora del Método KO Urban Detox Center y KO Digital, recomienda practicar yoga antes de ingerir ningún alimento y cuando nuestro organismo está más receptivo, libre de tensiones.

"Cuando nos levantamos por la mañana estamos libres de estrés mental y físico. El cuerpo y la mente se encuentran en su punto más ligero del día y, por ello, fluir en la práctica y las posturas del yoga se va a hacer más fácil, va a transcurrir de una manera fluida y natural".

Además, según continúa explicando Llosa, "al estar en ayunas el cuerpo no está gastando energía en el proceso digestivo, ni tiene que lidiar con ningún tipo de pesadez. Así pues, toda la energía de la persona está lista y disponible para ser utilizada en su práctica. Al amanecer estamos más serenos, y es mucho más fácil conectar con nuestro interior, escucharnos respirar y sentirnos. El sistema nervioso está en paz".

