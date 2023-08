Así es el ejercicio que debes realizar para reducir tu riesgo de muerte

El ejercicio es una parte fundamental de un estilo de vida saludable. No obstante, existen diversas opiniones entre los expertos sobre la cantidad de actividad física ideal y sobre la mejor forma de realizarla.

Las cantidades idóneas de ejercicio

Ahora, un nuevo estudio ha analizado diversas combinaciones entre distintos tipos de ejercicio y su efecto sobre la esperanza de vida, así como sobre la mortalidad por diversas causas. De este modo, sus autores han concluido las mejores opciones para reducir el riesgo de morir por según que patologías.

Tal y como exponen estos investigadores en la revista científica JAMA Internal Medicine, los resultados son diferentes en el caso de la mortalidad por todas las causas y en el caso de la mortalidad provocada por enfermedades cardiovasculares. Concretamente, para garantizar el menor riesgo en el primer caso se requerían cada semana más de 0 a 75 minutos cada semana de actividad aeróbica moderada junto a más de 150 de actividad aeróbica vigorosa, más dos o más sesiones de actividad fortalecedora de la musculatura; en el segundo, más de entre 150 y 225 minutos de actividad aeróbica moderada, más de entre 0 y 75 minutos de actividad aeróbica vigorosa y dos o más sesiones de actividad fortalecedora de los músculos.

Estas conclusiones emergen del análisis de los datos recopilados entre 1997 y 2018 por el National Health Interview Survey de los Estados Unidos, realizado sobre una muestra de 500.705 adultos y con un seguimiento medio de 10 años. Los participantes, con edades comprendidas entre los 18 y los 85 años, autorreportaban sus rutinas de ejercicio físico.

Los datos arrojados por este estudio coinciden en buena parte con las recomendaciones actuales de la Organización Mundial de la Salud, que indican entre 150 y 300 minutos de actividad aeróbica moderada, entre 75 y 150 minutos de actividad aeróbica vigorosa, alguna combinación relativamente equivalente de las mismas, y sesiones de actividad fortalecedora de los músculos dos días cada semana.

Referencias

López-Bueno R, Ahmadi M, Stamatakis E, Yang L, del Pozo Cruz B. Prospective Associations of Different Combinations of Aerobic and Muscle-Strengthening Activity With All-Cause, Cardiovascular, and Cancer Mortality. JAMA Internal Medicine (2023). DOI:10.1001/jamainternmed.2023.3093