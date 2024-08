Adiós gimnasio: ejercicios fáciles para practicar en la pared y tonificar el cuerpo

Tener un cuerpo tonificado y lucir un físico deslumbrante es posible sin necesidad de gastar grandes cantidades de dinero en equipamientos, tasas de gimnasio o materiales deportivos. Existen multitud de ejercicios sencillos que podrás practicar por tu cuenta, ya sea en casa o al aire libre, para alcanzar tus objetivos corporales; además eligiendo estas opciones no dependerás de horarios ni desplazamientos, podrás autogestionarte y disfrutar de las ventajas de practicar deporte dónde y cuándo quieras.

¿Hacer deporte sin ir al gimnasio es efectivo?

Practicar deporte siempre es beneficioso para la salud, entendiendo que debemos asesorarnos correctamente, adaptar los ejercicios a nuestra condición física y realizar los estiramientos apropiados antes y después de cada práctica para evitar lesiones.

Ponerse en forma es uno de los objetivos más comunes entre hombres y mujeres de todas las edades. Algunos optan por ir al gimnasio, apuntarse a una actividad o trabajar con un entrenador personal. Otros escogen la opción de hacer deporte en casa o al aire libre.

Para que hacer deporte por cuenta propia sea eficaz lo primero que necesitamos es constancia, además de ciertas nociones sobre entrenamientos deportivos. La era digital en la que nos encontramos nos facilita el camino en este sentido, puesto que hoy en día existen multitud de aplicaciones que pueden resultar muy útiles en este sentido.

No es necesario realizar grandes hitos gimnásticos, caminar frecuentemente y realizar ciertos ejercicios aeróbicos y de fuerza, pueden llegar a suponer un gran cambio para el estado de salud general, previniendo diversas enfermedades, fortaleciendo los músculos y facilitando la pérdida de peso.

Hacer deporte en casa o al aire libre implica muchas ventajas. Por un lado, otorga un gran nivel de independencia a nivel de horarios y adaptación; y por otro, supone un gran ahorro económico, en comparación a las personas que entrenan en el gimnasio. Además, esta opción es recomendable para diversos grupos de personas, tanto aquellos que tengan horarios laborables variables, como las personas con dificultades motoras a las que suponga un problema salir de casa.

Ventajas de hacer ejercicios en la pared

El pilates es una disciplina deportiva ideal para tonificar el cuerpo mediante ejercicios fáciles y adaptativos, que en su gran mayoría pueden realizarse sin necesidad de material adicional, utilizando únicamente nuestro cuerpo, y en ocasiones un punto de apoyo como la pared.

Además, el pilates mejora la postura corporal, incrementa la flexibilidad, fortalece el core, aumenta la resistencia y nos ayuda a alejarnos de las preocupaciones de la vida diaria.

Por todo ello se dice que el pilates fortalece cuerpo y mente. Usar la pared como punto de apoyo permite aumentar el número de repeticiones y el grado de dificultad, y por tanto la eficacia de los resultados, sin tener una percepción de cansancio excesiva.

Este tipo de ejercicios promueven la quema de grasa acumulada, por lo que son excelentes aliados para adelgazar, siempre que se combine con una alimentación equilibrada y saludable. Estos son los 3 los ejercicios más destacados que puedes hacer en la pared son los siguientes.

1. Sentadillas en la pared

Uno de los ejercicios más recomendables para tonificar el cuerpo es realizar la clásica sentadilla utilizando la pared como punto de apoyo, mientras simultáneamente subes y bajas los brazos hasta la altura del pecho.

La columna debe estar recta, y los pies separados a la altura de los hombros, el abdomen se contrae, y durante todo el ejercicio se practica la respiración consciente. Se debe formar un ángulo de 90 grados con las piernas y el cuerpo, de forma que parezca que estamos sentados en una silla imaginaria.

Este ejercicio ejercita cantidad de músculos del cuerpo, y si se practica con frecuencia los resultados serán visibles a las pocas semanas.

2. Activación del core y tonificación de tronco y brazos

Si dispones de una colchoneta es recomendable usarla en este ejercicio para mayor comodidad.

Consiste en tumbarse boca arriba con la espalda recta apoyada en la esterilla y los pies en la pared, formando un ángulo de 45 grados. Los talones se rozan, y los pies se abren ligeramente.

Los brazos permanecen estirados y apoyados al lado del cuerpo. La inhalación y la exhalación marcarán el ritmo del ejercicio.

Debemos coger aire hasta tener la sensación de llenar los pulmones por completo. En la exhalación acercamos la barbilla al esternón, dirigiendo la mirada hacia el ombligo, y alzando los brazos de manera que intentemos tocar la pared con los dedos. Mantenemos esta posición hasta que hayamos expulsado todo el aire.

Tonificación del pecho

Aunque este ejercicio es igualmente válido para hombres y mujeres, es más habitual que lo practiquen las chicas, debido en parte a que es muy eficaz a la hora de realzar el pecho de manera natural.

Para realizarlo debemos colocarnos de pie frente a la pared con un par de pasos de distancia, y apoyando las manos que se mirarán entre sí. Los codos se orientan hacia fuera y quedan en paralelo al suelo.

La postura erguida de la espalda y los hombros bajos debe estar presente todo el ejercicio. La fuerza se efectúa con los glúteos y el abdomen.

Con la inhalación flexionamos codos y acercamos pecho a la pared. Y al exhalar empujamos la pared con las manos volviendo a la posición inicial, y así sucesivamente.

