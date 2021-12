La efectividad de la vacuna contra el coronavirus cae al 39% después de cinco meses

#covid19 🦠 online il report esteso. Il rischio di decesso di un non vaccinato è

- 16,6 volte maggiore rispetto a un vaccinato con dose booster

- 11,1 volte maggiore vs vaccinato da meno di 5 mesi

- 6,9 volte maggiore vs vaccinato da più di 5 mesi

