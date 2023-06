Dudas sobre la tuberculosis bovina: alimentos seguros y una prueba eficaz pero mejorable

¿Se puede comer la carne de vacuno con seguridad? ¿Se matan vacas por tuberculosis que luego no estaban infectadas? ¿Es fiable la prueba diagnóstica de la tuberculina?: son sólo algunos de los interrogantes planteados estos días a cuenta de la polémica generada en Castilla y León por la normativa para contener la tuberculosis bovina.

De una parte están los ganaderos más afectados, apoyados por algunas organizaciones agrarias y por la Junta de Castilla y León, que piden relajar la normativa porque entienden que, tras años de controles, ya no se conseguirán más avances y, por otra, los veterinarios, el Gobierno central y la Unión Europea que lo ven un peligro para la sanidad animal e incluso para la salud pública.

Los datos recabados y la consulta hecha al investigador y experto en tuberculosis del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC-Csic) de la Universidad de Castilla-la Mancha, Christian Gortázar, explican algunos de estos interrogantes surgidos.

PREGUNTA: ¿Puedo infectarme de tuberculosis comiendo carne de vacuno o bebiendo leche? RESPUESTA: Los mecanismos de seguridad alimentaria hacen muy difícil la infección por consumir alimentos. En 2021 (últimos datos disponibles), España analizó 92,7 millones de muestras de alimentos en busca de la bacteria de la tuberculosis Mycobacterium spp y sólo la detectó en el 0,01 % de las muestras. ​ ​Por eso en España la incidencia en humanos es muy baja : de unos 30 casos al año y afecta principalmente al ganadero en contacto directo con una res infectada (contaminación principalmente por vía aérea) o un matarife (contaminación si una herida abierta entra en contacto con alguna lesión infectada de la canal). ​ ​No obstante, el riesgo por alimentación no es cero y la fuente más probable es consumir leche y lácteos no pasteurizados , es decir, crudos.

P: Los ganaderos que protestaron esta semana en Salamanca se quejan de los elevados falsos positivos en las pruebas hechas al ganado, ¿qué fiabilidad tiene la prueba de la tuberculina?

R: No hay datos que confirmen esos supuestos falsos positivos, porque cuando una res es enviada al matadero por dar positivo, en la granja no se confirma con ningún otro análisis, más allá de la inspección visual de la canal por parte del veterinario del matadero.



El problema está en que hay ganado positivo que llega al matadero sin haber desarrollado aún lesiones visibles de la enfermedad y eso lleva a pensar al ganadero que esa cabeza de ganado no estaba infectada, según el experto.