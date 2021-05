Dormir (¡y descansar!) bien tiene truco: seis ideas para conseguir un sueño reparador en cuestión de minutos

Descansar bien es casi una obligación si queremos soportar nuestras ajetreadas rutinas y una utopía para muchos usuarios que no logran conseguir un descanso reparador. Esto puede conllevar problemas de salud que podrían evitar con una correcta higiene del sueño. Sin embargo, el estrés, la sobreexposición a las pantallas y otros factores intervienen en nuestro descanso, provocando malestar, cansancio y hasta apatía por la falta de energía. Por suerte, hay trucos y alternativas que nos ayudan a dormir a pierna suelta y a despertar con el pie derecho.

Este despertador con luz natural de Fitfort es uno de ellos, puesto que recrean las primeras luces de la mañana para que evitemos despertarnos con el sobresalto del tono elegido. Este modelo cuenta con más de 8.000 valoraciones en Amazon gracias a prestaciones como sus 20 niveles de brillo, sus siete colores de luz, la capacidad de ofrecer sonidos naturales que contribuyan al descanso y a despertarnos poco a poco y a la posibilidad de establecer alarmas predeterminadas. Si te interesa, ahora tiene un descuento del 42% y cuesta menos de 35 euros.

Este despertador simula la luz natural para despertarnos. Amazon

Ayuda para dormir (¡y descansar!) mejor

- Para empezar, ¡una almohada ergonómica! Sí, gracias a las almohadas de calidad, conseguimos alinear cabeza, cuello y espalda para evitar molestias y contracturas y, también, para respirar mejor. Esta de Cecotec, que costaba 40 euros, ahora está a mitad de precio; y destaca por ser flexible y amoldarse a tu postura para acompañarte toda la noche.

La almohada, de Cecotec. Cecotec

- La mantita, que no falte. Si bien es cierto que las temperaturas no paran de subir, aún es pronto para deshacerse, por completo, del abrigo nocturno. Así que lo mejor es contar con una colcha que, al tiempo que viste nuestra cama, nos asegura que si nos destemplamos no tendremos ni que abrir los ojos para taparnos y seguir descansando como merecemos.

Una colcha de verano. Amazon

- Un antifaz para que nada interrumpa tus sueños. Hay quienes no pueden dormir si la persiana está un poco levantada o si ven algo de luz en la habitación. Para evitarlo, y poder descansar a pierna suelta, este antifaz será el aliado de tus mejores sueños. Tiene sujeción elástica y es cómodo de usar.

Antifaz para el descanso. Amazon

- Es la hora de los ejercicios. Para conciliar el sueño rápido y llegar, cuanto antes, a las fases más profundas hay una serie de trucos que van de la mano de la luz y las respiraciones. Y este metrónomo con más de 7.000 valoraciones tiene todas las claves. ¿Sabes que puede ayudarte a caer rendido en 20 minutos si te animas a entrenar a diario con él?

El metrónomo de luz azul, de Dodow. Amazon

- Y mientras duermes... ¡los mosquitos alejados! Pocas cosas sacan más de quicio que desvelarse porque estamos escuchando el zumbido de un mosquito acecharnos. Por ello, lo mejor es curar en salud y apostar por un enchufe eléctrico que los repela para asegurar que no hay nada que nos despierte ni tampoco picaduras que nos molesten a la mañana siguiente.

El enchufe eléctrico antimosquitos. Amazon

