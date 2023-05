Ya sea para lucir una barba espesa o para un rasurado perfecto, pocos son los hombres que no disponen en casa de una afeitadora completa que permita recortar y eliminar el pelo que no quieren lucir. Las cuchillas parecen no ser la opción mayoritaria frente a propuestas avanzadas que cuidan la piel al tiempo que ayudan a conseguir el look perfecto. Aunque, todo sea dicho, las mejores marcas suelen estar sujetas a precios altos que no siempre se pueden asumir, a no ser que haya alguna rebaja mediante como la que hemos encontrado en Amazon. La maquinilla de Philips Serie 5000 está al 42%: este modelo con más de 8.000 valoraciones pasa de costar 120 euros a ser tuya por menos de 70.

Los cabezales de afeitado se sustituyen de manera fácil. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Afeitadora Serie 5000 Descripción: Afeitadora eléctrica con cabezales intercambiables y microesferas para un deslizamiento más suave. Tiene 40 minutos de autonomía sin cable, 13 modos de afeitado y pantalla led para mostrar la información más relevante. Marca: Philips Rating: 4.3 Autor del rating: 20deCompras Precio: 69.99 Imagen:

Uno de los motivos que nos han animado a decantarnos por esta maquinilla de afeitar es la buena acogida que ha tenido entre los usuarios que ya lo han probado. Con más de 8.500 valoraciones de clientes que la han comprado vía Amazon y la han probado, este producto de cuidado facial masculino ostenta una nota media de 4,3 sobre cinco, la máxima puntuación, de lo que se puede desprender que la satisfacción es alta.

Por qué elegir la afeitadora de Philips

Esta maquinilla está diseñada para conseguir afeitados apurados, rápidos y precisos sin salir de casa: un producto que se sirve de cinco cabezales intercambiables para lograrlo que garantizan un contacto estrecho con la piel. No obstante, no la dañan, puesto que incluye una tecnología específica con microesferas que asegura un deslizamiento más suave. Prestaciones muy interesantes que favorecen que cualquier hombre, independientemente de las necesidades específicas de su cutis, pueda utilizarla.

Otro de los puntos fuertes de este modelo, el Serie 5000, es que incluye una pantalla led desde la que consultar algunos de los datos más importantes, como el modo de afeitado que estamos utilizando, la potencia o el nivel de batería. Y es que, aunque es un modelo wireless con autonomía de 40 minutos, necesita cargas de una hora para poder funcionar a pleno rendimiento. No obstante, en caso de necesidad, tiene un modo rápido que asegura algo de potencia extra en solo cinco minutos.

Por último, cabe destacar que esta afeitadora sí se puede utilizar bajo el agua sin peligro, adaptándose al 100% a las rutinas de cada uno o las necesidades de su barba. Además, de este modo, aseguraremos una puesta a punto más limpia que no exigirá, después, eliminar los pelitos duros que parecen incrustarse en el lavabo de casa.

