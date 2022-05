Domesticar tu barba salvaje es posible con este cepillo alisador profesional por menos de 23 euros

Si eres de los que luce una barba poblada y le gusta, ya sabes que mantenerla en perfecto estado exige muchos cuidados. Champú, aceite capilar y visitas habituales al barbero no son suficientes porque el pelo es caprichoso y no siempre crece como nos gustaría. La aparición de canas, zonas con menos abundancia de cabello o encrespamiento pueden acabar con el look de perfecto de caballero y para mostrar un aspecto más parecido al Johnny Depp en Piratas del Caribe.

Mira tu imagen en el espejo y sé sincero. Es posible que tu reflejo muestre un vello facial rizado y encrespado: ¡no te rindas! porque en 20deCompras hemos dado con la solución perfecta para domesticar barbas salvajes, y además cuesta mucho menos de lo que piensas. Se trata de un cepillo alisador que solo cuesta 23 euros en Amazon y que, en muy pocas pasadas, convierte la maraña de pelo mañanera en una mata de cabello liso y ordenado que dan ganas de acariciar. Además, estos pequeños utensilios también alisan una melena rebelde, así que no te descuides, porque puede acabar siendo el aliado perfecto de tu pareja.

Antes y después del cepillo alisador Amazon

El cepillo alisado de Anlan es el modelo mejor valorado de Amazon por su buena relación calidad/precio. Solo cuesta 22,99 euros y está considerado una verdadera Amazon Choice ya que es ligero y tiene cinco niveles de temperatura regulables (de 120 grados a 200) para ajustarse a distintos grosores del cabello; funciona conectado a la corriente y es muy útil para alisar el pelo de la barba, pero también el de la cabeza.

Así puedes usar el cepillo Amazon

Cómo usar el cepillo alisador

Para sacar el máximo partido a este gadget, desde 20deCompras te recomendamos que lo uses con la barba completamente seca ya que la humedad residual puede ser perjudicial para el pelo. Debes tener en cuenta que la temperatura del cepillo debe ajustarse a tu tipo de barba: si tienes un pelo fino, lo ideal es que comiences con la temperatura más baja y vayas subiendo poco a poco hasta dar con el modo perfecto. Incluso puedes aplicarte un protector térmico en espray para proteger las fibras del calor.

El mejor modo alisar la barba es desde la raíz a las puntas. Este cepillo es ligero y permite girarlo 360 grados para una mayor comodidad de uso. Solo debes cepillar con cuidado toda la barba para notar el cambio.

Una vez concluido el alisado, es recomendable utilizar un aceite para nutrir el cabello o bálsamo para barbas. Estos productos aportan humedad y fortaleza al pelo y evitan que vuelva a rizarse.

