Dodot, con hasta un 43% de descuento en Amazon: cómo conseguir pañales y toallitas a precios de escándalo

Para nuestros pequeños, queremos lo mejor y, por ello, incluso antes de que lleguen a nuestras vidas ya estamos buscando todo lo necesario para garantizar su bienestar y su salud. Desde la sillita de coche más adecuada a su edad y características hasta la minicuna donde queremos que disfrute de sus primeros sueños. Por ello, no nos cuesta invertir en todo lo necesario para lograr este propósito. Sin embargo, con los pañales y otros productos de higiene infantil nos pasa lo contrario: aunque no nos importa invertir en artículos de calidad que respeten en PH y la piel sensible de los niños, preferimos ahorrar algo de dinero al comprarlos. No es de extrañar cuando estos productos están presentes en nuestras vidas hasta que los pequeños cumplen unos cuantos años.

Dodot es una de esas marcas en las que confiamos ciegamente puesto que, con el paso de los años, nos ha demostrado ser una de las más respetuosas a la hora de cuidar de nuestros pequeños y por preocuparse por su bienestar. Así, la firma ha desarrollado propuestas que resultan cómodas para los niños y que, a su vez, cumplen con su objetivo. En 20deCompras queremos ayudarte a ahorrar y, además de recordarte que con el servicio de compra recurrente de Amazon los pañales y toallitas te pueden salir siempre más baratos, queremos acercarte las ofertas de Dodot que hemos encontrado en el marketplace.

Dinos qué buscas...

… y te diré la mejor oferta en toallitas! Este pack de 18 paquetes de toallitas (un total de 864 unidades) pertenece a la gama Aqua Pure, de Dodot, con una fórmula pensada para cuidar de la piel de los más pequeños de casa, incluyendo culito, manos, pies y cara. Así, cuenta con un 99% de agua para una limpieza delicada, son de algodón orgánico para asegurar un contacto suave y un 1% de ingredientes delicados que ayudan a recuperar el pH natural. ¿Sabías que la unidad te sale a tres céntimos?

El 'pack' de toallitas, de Dodot. Amazon

... y te diré la mejor oferta en pañales! Aunque bajo estas líneas hemos destacados los pañales para recién nacidos, no son los únicos de la gama Sensitive que podemos encontrar de oferta en el catálogo de Amazon. Desde la talla 1 a la 6, todos los packs están rebajados alrededor de un 22% para que su compra salga lo más económica posible. Y sí, la versión Pants también está rebajada, alcanzo hasta el 32% de oferta si los que buscamos son los pensados para niños que ronden los 15 kilos.

Dodot Sensitive talla 2. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.