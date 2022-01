El doctor Badiola alerta de lo que puede venir tras ómicron: "El riesgo es elevado"

El doctor Juan José Badiola, director del Centro de Enfermedades Transmisibles de la Universidad de Zaragoza, intervino esta semana en el programa La Tarde de la Cadena Cope, y dio algunas claves sobre la situación actual de la pandemia y su evolución.

"Prefiero ser optimista", dijo, y añadió que "se está cumpliendo lo previsto". "Los datos señalan claramente a un progresivo pero leve descenso", dijo Badiola en los micrófonos de Cope.

"Creo que realmente estamos llegando a la cúspide de la pandemia por ómicron. Las previsiones son que el descenso va a ser rápido, lo hemos visto en otros países, sobre todo en Sudáfrica. Estoy convencido de que eso va a ocurrir en estos 15 días que quedan del mes de enero y se va a consolidar en febrero", afirmó.

"Es una campana de Gauss, si la subida es lenta, la tendencia a la bajada es parecida. Estos brotes epidémicos cuando suben deprisa lo lógico es que bajen también deprisa. ¿Por qué? Bueno hay menos personas a infectar. Teóricamente, personas vacunadas se infectan, eso es cierto, aunque el efecto de la barrera vacunal se está comportando en España de una manera bastante firme", dijo.

Sobre cómo ha afectado esta ola, Badiola dijo: "La atención primaria sí que ha sido afectada de una manera importante. Algunas comunidades están cerca de límites preocupantes con las UCI", afirmó, aunque descarta, en su opinión, "que corra peligro el sistema sanitario hospitalario".

"La teoría de que lo mejor es que todos nos contagiemos, no me parece de recibo. Se ha transmitido la falsa impresión de que esta variante es contagiosa, pero que siempre se comporta de una manera leve y benigna. Eso no es verdad en tanto en cuanto sabemos que hay gente que está en los hospitales, también contagiados por ómicron y algunos en las UCI. Cada organismo reacciona de una manera. Hay que ser prudente", dijo Badiola.

Pero el futuro no está exento de peligros. "Este virus nos tiene acostumbrados a una constante sorpresa. El principal riesgo es que haya una nueva variante, que ya las hay por ahí", dijo Badiola.

"Esperemos que no pase, aunque no se puede garantizar. Hay que salvar el período de tiempo entre ahora y el verano. Mientras una buena parte del mundo no alcance porcentajes de vacunación razonables, el riesgo de una nueva variante es elevado. Cuanta más transmisión es más fácil que se produzcan nuevas variantes", concluyó el doctor.